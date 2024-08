📷 Voetbal van Anderlecht is weer een issue: Fan maakt to do lijstje voor Fredberg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. De troepen van Brian Riemer haalden het met 1-2 van Royal Antwerp FC.

RSC Anderlecht gaat door op zijn elan van vorig seizoen. Zonder te overtuigen blijft paarswit ook dit seizoen winnen. Na twee speeldagen heeft Brian Riemer het maximum van de punten.

Op sociale media laten de fans echter weer van zich horen. “Slecht spelen maar toch winnen en scoren vooral. Nou kijk als het werkt dan werkt het”, lezen we.

“Dat je zo moet opscheppen over je technisch verzorgde jeugdacademie om dan zo een veld op te komen en als bange wezels te spelen…”, klinkt het onder andere.

Iemand maakt zelfs een to do lijstje voor Jesper Fredberg. “Haal een eerste doelman, haal een extra aanvaller, haal spelers die Dolberg kunnen aanspelen. Maar vooral … Haal een trainer die Anderlecht snapt. Of pak gewoon al een trainer die voetbal snapt.”

Iemand vindt het opvallend indrukwekkend hoeveel punten Anderlecht pakt met matig voetbal. “En die gaan weer meedoen voor de prijzen hé”, besluit hij.

Dat je zo moet opscheppen over je technisch verzorgde jeugdacademie om dan zo een veld op te komen en als bange wezels te spelen… maar ja, de stijl van het huis is al langer iets wat Anderlecht verlaten heeft. Dicht timmeren en op goed geluk, Le Nouveau Anderlecht! — Gabriëls (@motsleirbag) August 4, 2024

Of pak gewoon al een trainer die voetbal snapt#AntAnd pic.twitter.com/lxG7aDksVS — Pat P.A. (@Papenstaartje) August 4, 2024

Blijft oprecht indrukwekkend hoeveel punten Anderlecht pakt met zo’n matig voetbal. Die gaan weer meedoen voor de prijzen hé. #ANTAND — Mijn naam is Kenny (@Nonunsenses) August 4, 2024

Anderlecht gaat gewoon door op z'n elan van vorig jaar. Mindere matchen spelen en toch punten pakken. Het is ook een kunst natuurlijk. #anderlecht#antand — Bjorn (@bjjan_1978) August 4, 2024