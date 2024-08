Proto stelt andere doelman dan Jean Butez uit de Jupiler Pro League voor Anderlecht voor

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht staat op kop van de Jupiler Pro League. En toch morren de fans over trainer Brian Riemer na de zege in Antwerpen.

RSC Anderlecht maakte laat in de wedstrijd op bezoek bij Royal Antwerp FC het verschil. Opnieuw was het een invaller die voor het winnende doelpunt zorgt.

Toch is de tweede overwinning en de leidersplaats in de Jupiler Pro League niet genoeg voor een deel van de Anderlechtaanhang. Riemer slaagt er maar niet in de kritiek op zijn figuur en voetbal weg te krijgen.

“Dit jaar moet Anderlecht kampioen worden voor de fans, dat is alles waar ze op wachten”, zegt Silvio Proto in La Vestiaire op RTL. “Ik begrijp de fans die naar Riemer fluiten, omdat ze denken dat als ze zo spelen, ze nooit kampioen kunnen worden.”

De fans dromen nog altijd van beter voetbal dan wat ze nu te zien krijgen. “Ze willen een team zien dat domineert. Ze denken dat de coach niet het beste uit dit team kan halen en ik ben het met ze eens”, vult de ex-doelman van paarswit aan.

Proto komt ook met een voorstel voor de positie van eerste doelman bij Anderlecht. “Vorige week trok ik de stoute schoenen aan en zei ik dat we Butez moesten aantrekken. Maar toen ik de cijfers zag... 8 miljoen voor Butez, die prijs zouden ze nooit mogen betalen.”

Hij komt met een verrassende nieuwe nieuw van een doelman aandraven, maar ook uit de Jupiler Pro League. “Als ik in het bestuur van Anderlecht zat, was ik voor Jackers gegaan, die niet gelukkig is op de bank bij Club Brugge.”