Analist komt met straffe uitspraak over spelers van Anderlecht en het tactisch plan van Brian Riemer

RSC Anderlecht won op bezoek bij Royal Antwerp FC. Het kreeg echter de hulp van de thuisploeg om twee keer te scoren.

Anderlecht was volgens Alexandre Teklak in de eerste helft een ware gesel voor Royal Antwerp FC. De thuisploeg moest ontzettend veel kilometers maken om alle gaten dicht te lopen.

Teklak zag alvast iets dat hij niet meteen verwacht had dat er zou gebeuren met wat trainer Brian Riemer in gedachten had. “Het aanvankelijke tactische idee was goed, maar werd onvoldoende benut door de spelers”, zegt hij in La Dernière Heure. “Ik vond dat Anderlecht met de handrem op speelde. Het was alsof ze niet echt geloofden dat het ging werken.”

Anderlecht wist uiteindelijk twee keer te scoren, telkens na knullig balverlies bij Royal Antwerp FC. De individuele kwaliteit van de twee doelpuntenmakers pakte toen de bovenhand.

“Er is een gebrek aan creativiteit. Een jongen als Verschaeren dient daar voor, maar hij moet zoveel verdedigen dat het daarna niet makkelijk is”, besluit Teklak zijn analyse.

Ondanks alles staat RSC Anderlecht met zes op zes bovenaan de rangschikking. De fans zijn niet blij met het voetbal van paarswit, maar de voorsprong op Club Brugge is wel al vijf punten.