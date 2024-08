Ook analist gaat mee in kritiek op Riemer: "Moet Vandenhaute zich nog altijd koest houden?"

'Riemer-ball' is intussen een begrip geworden bij de Anderlecht-fans. Ondanks dat het team nog verre van af is, krijgt de Deense trainer van paars-wit weeral veel kritiek over de manier waarop hij de ploeg laat voetballen. De resultaten zijn er, de manier waarop nog niet.

Ondanks een 6 op 6 lijkt Riemer zijn krediet al kwijt bij een deel van de fans. Die willen aantrekkelijker voetbal zien. Maar is dat wel realistisch op dit moment van de competitie? Ook Marc Degryse uit nu al kritiek op het spel. "Als het gaat over Anderlecht moet ik eens te meer een diepe zucht slaken. Riemer en Fredberg hebben duidelijk nog áltijd niet begrepen waar Royal Sporting Club Anderlecht voor staat. Néén, winnen volstaat niet op Anderlecht. De twee dingen moeten samengaan: winnen én attractief voetbal brengen", zegt hij in HLN. Degryse, die uiteraard als speler de glorieperiode van Anderlecht meemaakte, vindt dat Anderlecht altijd van de eigen sterkte moet uitgaan. Hij ziet te weinig creativiteit of wil om creatief te zijn. "De supporters zien wat iedereen ziet: dat het véél te lang duurt vooraleer Riemer van Anderlecht een dominante ploeg wil maken. Is de situatie nog altijd zo dat Wouter Vandenhaute zich koest moet houden op Neerpede?" "Wouter is 62. Al zó lang is hij supporter van Anderlecht. Hij is de eerste om te weten hoe deze club functioneert. Vandenhaute zal Riemer ongetwijfeld erop wijzen dat je op Anderlecht niet per se álles moet winnen, als je maar attractief en aanvallend voetbal brengt."