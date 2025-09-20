Anderlecht Anderlecht
Datum: 20/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
62 reacties
Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit
Foto: © photonews

Amai, veel plezier heeft niemand echt gehad aan Anderlecht-Antwerp. Paars-wit mocht 'de betere ploeg' genoemd worden op basis van balbezit en aanvalsdrang, maar wat een gebrek aan aanvallende kwaliteit etaleerden de twee ploegen... Pijnlijk om te zien.

Rond minuut 38 liep er een kat op het veld op en het arme beestje wist niet waar naartoe rennen. Wel, dat was zowat het hoogtepunt van een kansarme eerste helft. Antwerp pakte te gemakkelijk goals en dus had Stef Wils duidelijk op de defensieve organisatie gewerkt deze week. 

Antwerp liet niets door en had nog de beste kans

Bij balverlies stond The Great Old met vijf achteraan en de drie middenvelders er vlak voor. Er was voor Anderlecht - dat dus uiteraard het meeste de bal had - geen doorkomen aan. Een paar schuchtere afstandspogingen, maar telkens niet goed gericht. En één goeie kans voor Janssen aan de overkant die hij een meter of twee over poeierde. Daarmee moesten we het de eerste 42 minuten doen.

Twee minuten voor rust was er wel een enorm goeie poging van Somers, maar diens schot in één tijd strandde op de paal. Het was allemaal wat te weinig om een goeie match genoemd te worden. 

Bij Antwerp zat iedereen op zijn tandvlees

De realiteit is dat Anderlecht wel het balbezit had, maar zonder een flits van Angulo het telkens moeilijk gaat hebben om te scoren. In korte tijd is paars-wit zo afhankelijik geworden van de Ecuadoraan... Huerta aan de andere kant toont wel veel inzet, maar heeft niet die klasse van Angulo. 

En Antwerp, dat streed voor wat het waard was, maar Stef Wils heeft zo weinig alternatieven op zijn bank. Als de beste aanvallende wissel luistert naar Farouck Adekami heb je een probleem. Na een uur zat iedereen bij de bezoekers op het tandvlees. 

Luis Vazquez, dat is veel goeie wil, weinig rendement

Anderlecht aanvallend, dat doet bijwijlen ook wel pijn aan de ogen hoor. Hoeveel die jongens vooraan elkaar voor de voeten lopen of over hun eigen dribbels struikelen... Zou die Cvetkovic zoveel minder zijn dan Vazquez? Ergens moet die toch ook eens zijn kans krijgen, want de evaluatie van Vazquez is elke week hetzelfde: veel goeie wil, weinig gevaarlijk.

Die tweede helft was frustrerend voor de voetbalpurist. Spelers die de bal zoveel mishandelden dat het echt niet om aan te zien was. Anderlecht gaat nog spijt krijgen dat ze geen alternatief voor Vazquez haalden, want echt niemand kon een opening creëren voor zichzelf. Moeilijk ook als je zo met de bal worstelt.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
26 Coosemans Colin 90' -
54 Sardella Killian 69' -
55 Kana Marco 69' -
3 Hey Lucas 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
24 Llansana Enric 90' -
74 De Cat Nathan 63' -
21 Huerta César   84' -
11 Hazard Thorgan 90' -
19 Angulo Nilson 90' -
20 Vazquez Luis   84' -
  Bank G Beoordeel
5 N'Diaye Moussa 21' -
9 Cvetkovic Mihajlo 6'  
10 Verschaeren Yari -  
13 Saliba Nathan-Dylan   27' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
29 Stroeykens Mario -  
79 Maamar Ali 21' -
99 Kanate Ibrahim 6'  

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
15 Thoelen Yannick 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
26 Bozhinov Rosen 45' -
4 Tsunashima Yuto 57' -
24 Somers Thibo 90' -
34 Diawara Mahamadou 67' -
10 Babadi Isaac 81' -
5 Foulon Daam 90' -
8 Praet Dennis 90' -
18 Janssen Vincent 90' -
9 Al-Sahafi Marwan   81' -
  Bank G Beoordeel
17 Renders Semm -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
21 Verstraeten Andreas 33' -
22 Adekami Farouck 9'  
23 Bijl Glenn -  
25 Kouyaté Kiki   45' -
30 Scott Christopher 23' -
41 Nozawa Taishi Brandon -  
43 Hamdaoui Youssef 9'  
Herbeleef Anderlecht - Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
