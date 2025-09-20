Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

Amai, veel plezier heeft niemand echt gehad aan Anderlecht-Antwerp. Paars-wit mocht 'de betere ploeg' genoemd worden op basis van balbezit en aanvalsdrang, maar wat een gebrek aan aanvallende kwaliteit etaleerden de twee ploegen... Pijnlijk om te zien.

Rond minuut 38 liep er een kat op het veld op en het arme beestje wist niet waar naartoe rennen. Wel, dat was zowat het hoogtepunt van een kansarme eerste helft. Antwerp pakte te gemakkelijk goals en dus had Stef Wils duidelijk op de defensieve organisatie gewerkt deze week.

Antwerp liet niets door en had nog de beste kans

Bij balverlies stond The Great Old met vijf achteraan en de drie middenvelders er vlak voor. Er was voor Anderlecht - dat dus uiteraard het meeste de bal had - geen doorkomen aan. Een paar schuchtere afstandspogingen, maar telkens niet goed gericht. En één goeie kans voor Janssen aan de overkant die hij een meter of twee over poeierde. Daarmee moesten we het de eerste 42 minuten doen.

Twee minuten voor rust was er wel een enorm goeie poging van Somers, maar diens schot in één tijd strandde op de paal. Het was allemaal wat te weinig om een goeie match genoemd te worden.

Bij Antwerp zat iedereen op zijn tandvlees

De realiteit is dat Anderlecht wel het balbezit had, maar zonder een flits van Angulo het telkens moeilijk gaat hebben om te scoren. In korte tijd is paars-wit zo afhankelijik geworden van de Ecuadoraan... Huerta aan de andere kant toont wel veel inzet, maar heeft niet die klasse van Angulo.

En Antwerp, dat streed voor wat het waard was, maar Stef Wils heeft zo weinig alternatieven op zijn bank. Als de beste aanvallende wissel luistert naar Farouck Adekami heb je een probleem. Na een uur zat iedereen bij de bezoekers op het tandvlees.

Luis Vazquez, dat is veel goeie wil, weinig rendement

Anderlecht aanvallend, dat doet bijwijlen ook wel pijn aan de ogen hoor. Hoeveel die jongens vooraan elkaar voor de voeten lopen of over hun eigen dribbels struikelen... Zou die Cvetkovic zoveel minder zijn dan Vazquez? Ergens moet die toch ook eens zijn kans krijgen, want de evaluatie van Vazquez is elke week hetzelfde: veel goeie wil, weinig gevaarlijk.

Die tweede helft was frustrerend voor de voetbalpurist. Spelers die de bal zoveel mishandelden dat het echt niet om aan te zien was. Anderlecht gaat nog spijt krijgen dat ze geen alternatief voor Vazquez haalden, want echt niemand kon een opening creëren voor zichzelf. Moeilijk ook als je zo met de bal worstelt.