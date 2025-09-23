Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

Anderlecht en Antwerp serveerden afgelopen weekend wel héél erg lauwe koffie. Of cola zero zo u wil. Het werd uiteindelijk 0-0 en dat deed toch wel pijn aan de ogen voor de kenners en de analisten.

Gilles De Coster bond de kat de bel aan in 90 Minutes: "We moeten het toch eventjes hebben over Anderlecht - Antwerp. Daar was echt niets te beleven, buiten een zwarte kat op het veld."

Antwerp en Anderlecht kunnen niet beter

"Dat was het meest opwindende van de wedstrijd. Het leken me twee ploegen die geen oplossing leken te vinden", aldus de presentator die we ook kennen van onder meer De Mol.

Steven Defour pikte meteen in: "Het zijn twee ploegen die niet beter kunnen. Bij Antwerp is dit het niveau op een bepaalde manier. Ze kunnen op dit moment echt niet beter." Afgelopen weekend zei Sven Jacques dan weer in de kranten dat Antwerp de top-6 zou moeten kunnen halen en moet kunnen kietelen bij de ploegen daarboven.

Wie is beter dan Antwerp op dit moment?

"Als je de rest ziet ... voor de plaatsen vijf of zes: wie is er slechter of beter? Zoek mij zes betere ploegen dan Antwerp", aldus nog Defour.

Een idee dat ook leeft bij Filip Joos: "Club Brugge en Union zijn beter, Genk ook. Gent? Die zijn goed bezig en daar is er in ieder geval een opwaartse spiraal. Maar dan heb je er vier genoemd. Is Anderlecht beter? Dan hadden ze dit weekend moeten winnen. Ze hebben geen spits op dit moment."

Waar ziet u Anderlecht en Antwerp eindigen dit seizoen?

