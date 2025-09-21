Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge leek weer in de val te gaan trappen van na nu al zoveel Europese matchen. Die eerste helft van blauw-zwart was weer zonder intensiteit. Tot Brandon Mechele de ban brak en Nicky Hayen zich in de rust boos maakte. De tweede helft was veel beter en Club won nog vrij makkelijk van STVV.

Nicky Hayen wou geen risico nemen en zette de ploeg op het veld die Monaco afdroogde. Een garantie voor succes? Dat was er in de eerste helft alvast niet aan te zien. In vergelijking met donderdag speelde blauw-zwart wandelvoetbal. Nicky Hayen begon zich al na een kwartier op te winden.

Tzolis geen goeie eerste helft, maar toch twee assists

Terecht, want er was werkelijk niets te zien. Niemand die zich kwam aanbieden of een loopactie in de diepte maakte. Toch niet met overtuiging. Daarbij moet ook eens naar de vorm van Christos Tzolis gekeken worden. De Griek was echt niet goed in de eerste helft.

De corners van de winger waren een ramp en zijn acties draaiden op niets uit. Van zijn gebruikelijke raids is al een poosje geen sprake meer. En toch... Maar daar straks meer over. STVV hield vrij makkelijk stand, al moest doelman Kokubo wel een goeie poging van Tresoldi uit zijn doel ranselen.

Op Brandon Mechele kan Club altijd rekenen

Jan Breydel was stil, héél stil. Het is dan ook vreemd om je ploeg vier dagen eerder nog een Europese topper te zien oprollen en dan geen oplossingen te zien vinden tegen de Kanaries. Tja, misschien moeten ze de CL-hymne ook eens voor de match in de kleedkamer draaien?

Meijer had voor de rust wel nog een heel goed schot in huis, maar zag de bal via de deklat weer in het veld botsen. Toch kwam Club nog voor de pauze op voorsprong. Ouwe getrouwe Brandon Mechele, voor de match nog gehuldigd voor zijn 500ste in blauw en zwart, was goed mee ingeschoven om een perfecte voorzet van Tzolis in doel te koppen. Je ziet hem 45 minuten niet en dan komt er toch iets geniaals uit zijn voeten. Dat is ook Tzolis.

Club veel beter in tweede helft

Tijdens de rust is er zo goed als zeker een donderspeech gevolgd van Hayen, want wat Club liet zien was niet op het niveau van de kwaliteit die ze hebben. Voor de zoveelste keer na een Europese match. De tweede helft was dan ook een pak beter.

Club vond zijn CL-benen en na een dikke tien minuten en al een paar kansen stond de 2-0 op het bord. Versnelling van Tzolis en een prima voorzet die door Tresoldi werd binnengelopen. We hadden dan wel kritiek op de Griek, maar hij stond toch weer met twee assists achter zijn naam.

Nicky Hayen begon al aan de match van woensdag te denken en gebruikte zijn vijf wissels. Club had er makkelijk nog meer kunnen maken, maar voor doel ontbrak de scherpte. Al bij al een nog vrij makkelijke zege tegen een STVV dat te weinig liet zien om aanspraak op meer te maken. Maar Hayen zal toch nog iets te zeggen hebben over die eerste helft.