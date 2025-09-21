KV Mechelen KV Mechelen
Datum: 21/09/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Achter de Kazerne
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

De laatste partij van de achtste speeldag was er wel eentje die voor KV Mechelen en Cercle het seizoen een bepaalde wending kon geven. Uiteindelijk is het zo'n vaart niet gelopen: het bleef Achter de Kazerne 0-0.

In de afsluiter van de speeldag stond er nog wel wat op het spel voor KV Mechelen en Cercle Brugge. De thuisploeg had de mogelijkheid om naar de tweede plaats te springen, de bezoekers om de stap naar de linkerkolom te zetten. Bij Cercle waren ze vastberaden om er het beste van te maken. De Bruggelingen presenteerden zich als een viriele ploeg.

Ngoura laat het liggen voor Cercle

Een erg slordig Mechelen had het daar lastig mee en lag onder in de eerste helft. Vooral via de flanken kon Cercle KV pijn doen. Bij de eerste kans uit de partij was groen-zwart iets alerter. Miras stopte met een reflex wel de poging van dichtbij van Diop. Op slag van rust had Cercle echt op voorsprong moeten komen. Diakité schotelde Ngoura de 0-1 voor, de Kameroense Fransman miste echter aan de tweede paal.

We weten niet wat Vanderbiest zei aan de rust, maar hij schudde zijn spelers in elk geval wakker. Servais haakte eens goed af en probeerde het ook vanuit de tweede lijn. Twee keer lag Cercle-doelman Delanghe in de weg. Lauberbach vond ook eens de ruimte om de bal richting doel te krullen. De plaatsbal van de Duitser spatte uiteen op de dwarsligger.

Het was wel een vrij korte Mechelse heropleving. Cercle dacht het weer over te nemen: Miras duwde het schot van Ngoura over. Het werd zo een dubbeltje op zijn kant voor beide teams, met een slotfase die alle kanten uit kon. Wie het eerste doelpunt zou maken, zou ongetwijfeld de tegenstander de doodsteek geven, met nog zo weinig tijd te spelen. 

Miras redt de Mechelse meubelen

Vooral Cercle kwam nog dicht bij de overwinning. Diop leek de 0-1 binnen te tikken, maar een voetreflex van Miras besliste er anders over. Er werd uiteindelijk niet gescoord. Wellicht kan Mechelen wel het meeste leven met deze puntendeling. De meeste dreigende momenten kwamen immers van Cercle en KVM blijft nu ook in de subtop meedraaien. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
13 Miras Nacho 90' -
4 Diouf Gora   90' -
8 Konaté Mory 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
7 Koudou Therence 76' -
6 Hammar Fredrik 90' -
17 Servais Mathis 90' -
23 Zekri Moncef 45' -
19 Mrabti Kerim 68' -
20 Lauberbach Lion 90' -
14 Raman Benito 68' -
  Bank G Beoordeel
1 De Wolf Ortwin -  
3 Marsa Jose 45' -
5 Teague Ryan -  
9 van Brederode Myron 22' -
11 Bafdili Bilal 22' -
15 Van Ingelgom Tijn -  
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
22 Golic Lovro -  
38 Antonio Bill 14' -

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
21 Delanghe Maxime 90' -
17 Adewumi Oluwaseun   75' -
66 Ravych Christiaan 90' -
3 Utkus Edgaras 90' -
15 Magnée Gary 90' -
37 Diop Edan 90' -
28 Van der Bruggen Hannes 87' -
18 Gerkens Pieter   90' -
6 Agyekum Lawrence   90' -
9 Ngoura Steve 90' -
10 Diakite Oumar 87' -
  Bank G Beoordeel
1 Warleson -  
4 Gomis Dalangunypole -  
5 Kakou Emmanuel -  
8 Erick 15' -
11 Minda Alan -  
14 Mpanzu Beni Christophe -  
19 Diaby Ibrahima 3'  
22 Bayo Alama 3'  
27 De Wilde Nils -  
Herbeleef KV Mechelen - Cercle Brugge
Vooraf

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
