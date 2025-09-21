KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

De laatste partij van de achtste speeldag was er wel eentje die voor KV Mechelen en Cercle het seizoen een bepaalde wending kon geven. Uiteindelijk is het zo'n vaart niet gelopen: het bleef Achter de Kazerne 0-0.

In de afsluiter van de speeldag stond er nog wel wat op het spel voor KV Mechelen en Cercle Brugge. De thuisploeg had de mogelijkheid om naar de tweede plaats te springen, de bezoekers om de stap naar de linkerkolom te zetten. Bij Cercle waren ze vastberaden om er het beste van te maken. De Bruggelingen presenteerden zich als een viriele ploeg.

Ngoura laat het liggen voor Cercle

Een erg slordig Mechelen had het daar lastig mee en lag onder in de eerste helft. Vooral via de flanken kon Cercle KV pijn doen. Bij de eerste kans uit de partij was groen-zwart iets alerter. Miras stopte met een reflex wel de poging van dichtbij van Diop. Op slag van rust had Cercle echt op voorsprong moeten komen. Diakité schotelde Ngoura de 0-1 voor, de Kameroense Fransman miste echter aan de tweede paal.

We weten niet wat Vanderbiest zei aan de rust, maar hij schudde zijn spelers in elk geval wakker. Servais haakte eens goed af en probeerde het ook vanuit de tweede lijn. Twee keer lag Cercle-doelman Delanghe in de weg. Lauberbach vond ook eens de ruimte om de bal richting doel te krullen. De plaatsbal van de Duitser spatte uiteen op de dwarsligger.

Het was wel een vrij korte Mechelse heropleving. Cercle dacht het weer over te nemen: Miras duwde het schot van Ngoura over. Het werd zo een dubbeltje op zijn kant voor beide teams, met een slotfase die alle kanten uit kon. Wie het eerste doelpunt zou maken, zou ongetwijfeld de tegenstander de doodsteek geven, met nog zo weinig tijd te spelen.

Miras redt de Mechelse meubelen

Vooral Cercle kwam nog dicht bij de overwinning. Diop leek de 0-1 binnen te tikken, maar een voetreflex van Miras besliste er anders over. Er werd uiteindelijk niet gescoord. Wellicht kan Mechelen wel het meeste leven met deze puntendeling. De meeste dreigende momenten kwamen immers van Cercle en KVM blijft nu ook in de subtop meedraaien.