Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen

Onur Cinel zal tevreden zijn dat zijn verrassende zet behoorlijk goed heeft uitgepakt. Cercle Brugge heeft mede hierdoor een verdiend punt behaald op het veld van KV Mechelen.

Door de blessure van linksachter Nazinho was het uitkijken hoe Cinel dit zou oplossen. Hij verhuisde Gary Magnée van rechtsback naar linksback. Op de vrijgekomen plek op rechts posteerde de Duitser Lawrence Agyekum. De Ghanees, door RB Salzburg uitgeleend aan Cercle, staat nochtans bekend om zijn acties een rij hoger.

Na afloop van de partij was Cinel terecht tevreden over hoe zijn gok had uitgepakt. "Ten eerste deed Magnée het heel goed op linksachter. Hij moest zich daaraan aanpassen. Als je heel je leven op rechts speelt en dan naar links verhuist, is dat niet evident. Ik feliciteer hem hiervoor. Ook felicitaties aan Lawrence. Hij pakte al snel een gele kaart. Als coach denk je dan wel eens na of je op een bepaalde manier moet reageren."



Lees ook... Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Agyekum blijft knap overeind

Cinel besloot uiteindelijk om niet over te gaan tot een vroege vervanging of iets dergelijks. "Hij heeft het voorts heel goed gedaan, tot het einde van de wedstrijd. Hij was heel gedisciplineerd. Hij speelde op een positie die hij niet gewend is en had een heel sterke tegenstander tegenover zich." Agyekum bleef echter een volledige wedstrijd overeind.

De trainer van Cercle Brugge haalt ook voldoening uit het feit dat zijn ploeg het als collectief heeft opgevangen. "De hele ploeg heeft hem ook geholpen. Als je als buitenstaander naar deze wedstrijd keek, zou je niet geweten hebben dat deze twee spelers actief waren op een voor hen ongewone positie. Dat is een groot compliment."

Bekijk hierboven hoe Cinel letterlijk uitlegde hoe Magnée en Agyekum het deden op hun posities. Het had zelfs nog beter kunnen uitdraaien voor groen-zwart, want de zege heeft er zeker ingezeten in Mechelen. Anderzijds heeft Cercle na deze partij slechts één van zijn laatste vijf matchen verloren.