Datum: 21/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union
Foto: © photonews

Een kleine hold-up van Union op het veld van Racing Genk. De Limburgers kwamen na een vroege achterstand van David verdiend op gelijke hoogte dankzij Ito maar vergat zichzelf te belonen. In het slot zorgde Rob Schoofs voor het deksel op de neus en voor de 1-2.

Union volgt eigen succesrecept

Genk was voor aanvang van de partij niet bepaald de ploeg en vorm terwijl leider Union dat net wel was. Maar dat was in de openingsfase nog niet meteen te merken want Genk nam het balbezit op zich maar zonder al te veel gevaar.

Union had geen balbezit nodig maar wel één kans na tien minuten om de bal tegen de touwen te trappen. Na een lange trap van Scherpen botste de bal door tot bij David. De Canadees zette Smets simpel opzij aan de middellijn en trok richting Lawal om de 0-1 te scoren.

Kinderlijk simpel en de 10e wedstrijd op rij dat Genk geen clean sheet kan houden. De Limburgers waren ook even van slag en hadden niet meteen een reactie in huis. Verder dan afstandsschoten van Heynen en Hrosovsky kwam RC Genk niet.

Ito doet het tij keren

In het slot van de eerste helft kwam Ito er op de linkerflank wat beter door maar hij vond met zijn voorzetten ook geen ploegmaat voor doel. Aan de overkant had Union ook niet meteen de nood om door te duwen voor een tweede treffer. Rodriguez kwam er nog het dichtste bij maar werd tweemaal afgetroefd door Kayembe.

In de tweede helft was het opnieuw Ito die de gevaarlijkste man was bij Racing Genk. Bij een afstandsschot vond hij eerst nog Scherpen op zijn pad maar net voor het uur lukte het de Japanner toch om zijn rekening te openen bij zijn terugkeer naar Limburg. Na goed voorbereidend werk van Steuckers werkte Ito in één tijd van dicht bij doel af in de korte hoek.

Scherpen houdt Union recht

Genk had bloed geroken en trok het momentum helemaal tot bij zich. Enkele minuten later was Erabi heel dicht bij de 2-1 op aangeven van Ito maar de Zweed stootte op een kattenreflex van Union-doelman Scherpen. 

Even later leek de Nederlandse doelman pijnlijk in de fout te gaan wanneer hij een kopbal van Sattleberger moest lossen en Oh van dichtbij de bal tegen de touwen tikte. Maar de beelden waren duidelijk: Scherpen herstelde zich nét op tijd en had zijn hand opnieuw op de bal kunnen leggen vooraleer de Zuid-Koreaan er zijn voet tegen zette.

Omdat Genk nadrukkelijk op zoek ging naar de winning goal, kwam Union beter in de partij door de vrijgekomen ruimte. Bijna kon Rodriguez profiteren maar Lawal bracht redding. 

Net wanneer het niet meer leek te gebeuren, gebeurde het toch nog. Schoofs maakte de overlap bij Florucz en kreeg de bal perfect in de loop aangespeeld om Lawal te vloeren in de korte hoek. Een perfect voorbeeld van de flow waarin beide ploegen zitten momenteel. Union blijft doorstomen terwijl Genk onderaan het klassement blijft aanmodderen.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
26 Lawal Tobias 90' 7
77 El Ouahdi Zakaria   70' 7
6 Smets Matte 90' 7
3 Sadick Aliu Mujaid 90' 6
18 Kayembe Joris   90' 8
8 Heynen Bryan 90' 7.5
24 Sattlberger Nikolas 90' 7.5
10 Ito Junya 69' 9
17 Hrosovský Patrik 90' 7.5
7 Steuckers Jarne A 90' 8.5
99 Erabi Jusef 69' 7
  Bank G Beoordeel
1 Van Crombrugge Hendrik -  
9 Oh Hyun-Gyu 21' 7
19 Medina Yaimar -  
21 Bangoura Ibrahima Sory -  
27 Nkuba Ken 20' 8
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin -  
32 Adedeji-Sternberg Noah 21' 6
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
37 Scherpen Kjell 90' 1
16 Burgess Christian A 90' 1
48 Leysen Fedde   90' 1
5 Mac Allister Kevin   90' 1
25 Khalaili Anan 69' 1
4 Rasmussen Mathias 62' 1
8 Zorgane Adem 90' 1
22 Niang Ousseynou   81' 1
10 Ait El Hadj Anouar 81' 1
12 David Promise 62' 1
13 Rodriguez Kevin 90' 1
  Bank G Beoordeel
Smith Guilherme -  
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
6 Van de Perre Kamiel   28' 1
17 Schoofs Rob 9'  
20 Giger Marc -  
26 Sykes Ross 9'  
27 Patris Louis 21' 1
30 Florucz Raul A 28' 1
Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
