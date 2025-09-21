Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Een kleine hold-up van Union op het veld van Racing Genk. De Limburgers kwamen na een vroege achterstand van David verdiend op gelijke hoogte dankzij Ito maar vergat zichzelf te belonen. In het slot zorgde Rob Schoofs voor het deksel op de neus en voor de 1-2.

Union volgt eigen succesrecept

Genk was voor aanvang van de partij niet bepaald de ploeg en vorm terwijl leider Union dat net wel was. Maar dat was in de openingsfase nog niet meteen te merken want Genk nam het balbezit op zich maar zonder al te veel gevaar.

Union had geen balbezit nodig maar wel één kans na tien minuten om de bal tegen de touwen te trappen. Na een lange trap van Scherpen botste de bal door tot bij David. De Canadees zette Smets simpel opzij aan de middellijn en trok richting Lawal om de 0-1 te scoren.

Kinderlijk simpel en de 10e wedstrijd op rij dat Genk geen clean sheet kan houden. De Limburgers waren ook even van slag en hadden niet meteen een reactie in huis. Verder dan afstandsschoten van Heynen en Hrosovsky kwam RC Genk niet.

Ito doet het tij keren

In het slot van de eerste helft kwam Ito er op de linkerflank wat beter door maar hij vond met zijn voorzetten ook geen ploegmaat voor doel. Aan de overkant had Union ook niet meteen de nood om door te duwen voor een tweede treffer. Rodriguez kwam er nog het dichtste bij maar werd tweemaal afgetroefd door Kayembe.

In de tweede helft was het opnieuw Ito die de gevaarlijkste man was bij Racing Genk. Bij een afstandsschot vond hij eerst nog Scherpen op zijn pad maar net voor het uur lukte het de Japanner toch om zijn rekening te openen bij zijn terugkeer naar Limburg. Na goed voorbereidend werk van Steuckers werkte Ito in één tijd van dicht bij doel af in de korte hoek.

Scherpen houdt Union recht

Genk had bloed geroken en trok het momentum helemaal tot bij zich. Enkele minuten later was Erabi heel dicht bij de 2-1 op aangeven van Ito maar de Zweed stootte op een kattenreflex van Union-doelman Scherpen.

Even later leek de Nederlandse doelman pijnlijk in de fout te gaan wanneer hij een kopbal van Sattleberger moest lossen en Oh van dichtbij de bal tegen de touwen tikte. Maar de beelden waren duidelijk: Scherpen herstelde zich nét op tijd en had zijn hand opnieuw op de bal kunnen leggen vooraleer de Zuid-Koreaan er zijn voet tegen zette.

Omdat Genk nadrukkelijk op zoek ging naar de winning goal, kwam Union beter in de partij door de vrijgekomen ruimte. Bijna kon Rodriguez profiteren maar Lawal bracht redding.

Net wanneer het niet meer leek te gebeuren, gebeurde het toch nog. Schoofs maakte de overlap bij Florucz en kreeg de bal perfect in de loop aangespeeld om Lawal te vloeren in de korte hoek. Een perfect voorbeeld van de flow waarin beide ploegen zitten momenteel. Union blijft doorstomen terwijl Genk onderaan het klassement blijft aanmodderen.