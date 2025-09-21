Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

Met 8 op 21 pakte Genk zijn slechtste start sinds 2017 maar toen pakten ze op speeldag 8 wel een punt tegen KV Oostende. Ditmaal werden er geen punten gepakt en verloor Genk met 1-2 van leider Union.

Verliezen van leider Union is geen schande maar vooral de manier waarop zal bij Genk pijn doen. Na een mindere eerste helft en een verdiende gelijkmaker in de tweede helft had Genk misschien wel aanspraak kunnen maken op meer dan één punt. Maar het werden er dus 0.

Bouwen

"De eerste helft verliep alleszins niet hoe we het wilden", trapte Genk-trainer Thorsten Fink een open deur in op de persconferentie achteraf. "Gelukkig was de tweede helft beter voor ons. Dan scoorden we de 1-1 en dat zou geen slecht resultaat zijn tegen een sterk Union maar je mag geenenkel foutje maken want ze straffen het meteen af."



Lees ook... Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Opnieuw een nederlaag maar deze is duidelijk met een andere nasmaak dan afgelopen woensdag toen een futloos Genk met 0-1 onderuit ging tegen Charleroi. "Hierop kunnen we wel bouwen, al hadden we niet het geluk dat we wilden. Maar we geven niet op, dat zou ook niet mogelijk zijn na amper acht wedstrijden."

Momentum

Maar dan moet het momentum wel keren bij Genk, iets wat niet eenvoudig was want deze verliespartij tegen Union was hét typevoorbeeld van hoe het momentum bij beide ploegen zit: fantastisch bij Union, desastreus bij Genk.

"We moeten vooral rustig blijven", predikt Fink. "Als je nu veel gaat wijzigen, zou dat geen goed signaal zijn en voor onrust zorgen in de kleedkamer. Of we soms naïef spelen? Dat vind ik niet. Veel spelers zijn jong en moeten leren. Maar dat zou ik niet naïef noemen", besluit Fink.