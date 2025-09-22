Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"
KRC Genk zit in een héél moeilijk parket stilaan. Met 8 op 24 staan ze amper veertiende en dus is het dringend tijd om punten te pakken. Hein Vanhaezebrouck heeft zich ook uitgelaten over de zaak.

KRC Genk heeft dit weekend alweer verloren, deze keer van Union SG. En zo komt er nog meer druk op de troepen en op coach Thorsten Fink, die stilaan iets zal moeten gaan verzinnen.

Negentien wedstrijden op rij een tegendoelpunt

Als we er ook de play-offs van vorig seizoen nog bijnemen, dan hebben ze al negentien wedstrijden op rij de nul niet te weten houden. En voorin missen ze Tolu, volgens Hein Vanhaezebrouck dan toch.

“Negentien wedstrijden op rij heeft Genk niet weten de nul te houden. Negentien wedstrijden! Voor een topclub is dat héél veel. Dat zijn cijfers van een degradant", is Hein Vanhaezebrouck zeer duidelijk in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

Genk mist Tolu Arokodare volgens Hein Vanhaezebrouck

"Dan moet je elke match al minimum twee goals maken. Genk staat nog altijd voor veel balbezit, veel beweging voorin. Alleen werd dat vorig seizoen sneller omgezet in doelpunten, dankzij Tolu."

"Vaak scoorde Genk, kwam het op voorsprong, kon het daardoor wat meer ontspannen voetballen, meer op zekerheid spelen en inzakken. Dat lukt niet meer. Het komt moeilijker tot scoren. Genk mist Tolu.”

