Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Bij Union heerst er euforie na opnieuw een zege in de competitie. Maar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Racing Genk staat na nieuw puntenverlies zowaar op een degradatieplaats met 8 op 24.

Het had zeker anders kunnen lopen, maar Racing Genk verloor op zondag in eigen huis van landskampioen Union. In het absolute slot maakte Truienaar Rob Schoofs zijn eerste doelpunt voor Union en hij bezegelde daarmee het lot van de Limburgers (1-2).

Achteraf heerste ontgoocheling bij de spelers van Racing Genk. Jarne Steuckers verscheen voor de microfoon van DAZN en was nog best tevreden over de prestatie van zijn team: "Ik denk dat we een goeie prestatie leveren en goed voetbal brengen. We komen zelfs terug na hun goal."



Een dieptepunt

Maar in het slot gooide Genk alsnog een punt te grabbel. "Op het laatste zo'n tegengoal krijgen, is enorm zuur. Dit is een dieptepunt. Maar goed, na elk dieptepunt komt een goeie slag. Daar moeten we ons aan optrekken en gewoon opnieuw opstaan", aldus Steuckers.

Het is het verhaal van het seizoen aan het worden. Genk speelt goed, maar kan vaak geen afstand nemen. "Het ligt vandaag weer puur aan onszelf. We moeten onszelf belonen in deze wedstrijden. Dat gebeurt momenteel niet. Na de 1-1 denk ik dat we mogelijkheden gehad hebben om het af te maken. We waren zeker de betere ploeg. Maar goed, het is wéér niet. Opnieuw balen, op naar donderdag", sluit Steuckers af.

Donderdag begint Racing Genk aan zijn Europa League-avontuur. Het speelt op verplaatsing bij het Schotse Rangers, dat in de kwalificaties voor de Champions League nog belachelijk werd gemaakt door Club Brugge.