🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

De topper tussen KRC Genk en Union SG kreeg een scenario dat perfect paste bij een avond vol spanning. De Limburgers zetten in de slotfase bij 1-1 nog alles op alles, maar het waren de Brusselaars die in de extra tijd toesloegen.

Rob Schoofs kroonde zich in minuut 94 tot matchwinnaar met een heerlijk doelpunt. Wat volgde was pure extase in het bezoekerskamp. Spelers en staff sprongen elkaar in de armen alsof Union net de titel had binnengehaald. Het leverde beelden op die je zelden ziet in september.

In alle euforie wilde coach Sébastien Pocognoli zich bij zijn spelers voegen. Alleen liep dat net iets anders dan gepland. Aan de zijlijn gleed hij uit en ging hard tegen de grond. Het leverde een pijnlijke smak, maar ook een komisch tafereel op dat meteen viraal ging.



Voorzitter Alex Muzio zag er na de match de humor wel van in. Hij knuffelde zijn coach uitvoerig en leek hem plagend een “gele kaart” te tonen voor zijn schwalbe. Het toonde nog maar eens hoe groot de opluchting en vreugde bij Union waren na deze felbevochten zege.

Groepsgesprek met people manager Fink

Aan de overkant was de sfeer een stuk grimmiger. Thorsten Fink riep zijn spelers meteen samen in een kring na alweer puntenverlies. Genk pakte amper 8 op 24 en de coach probeerde met een bemoedigend woordje en een schouderklopje de moed erin te houden.

De spelers gingen nadien nog richting de eigen fans, maar hun gezichten spraken boekdelen. Teleurstelling, frustratie en twijfel overheersten. Voor Genk begint de druk stilaan ondraaglijk te worden, terwijl Union hun titelambities nog maar eens kracht bijzette.