Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Tegen Union SG liet KRC Genk andermaal nog een puntje liggen, door in het slot op de ingevallen Rob Schoofs te botsen. En zo werd er andermaal een pijnlijke nederlaag geleden: 1-2. Slikt Genk niet een beetje te veel tegendoelpunten?

KRC Genk staat na acht speeldagen op een teleurstellende veertiende plaats met amper acht punten. Het slikte bovendien ook al twaalf doelpunten dit seizoen.

Genk verliest ook van Union SG

Enkel Zulte Waregem, Westerlo, Dender en OH Leuven doen slechter wat die statistiek betreft. Genk staat dit seizoen ook helemaal onderaan het klassement van de clean sheets met voorlopig nul.

“Het is 19 matchen geleden dat ze de nul nog eens gehouden hebben. Ne-gen-tien!", gaf Franky Van der Elst vooraf al aan in Het Nieuwsblad. Alsof hij al wist dat ze tegen Union de nul niet zouden houden.

Negentien wedstrijden zonder clean sheet

Want tegen Union was het net de negentiende wedstrijd - vriendschappelijke wedstrijden uiteraard niet meegerekend. De laatste keer dat ze nul hielden was in het begin van de Champions' Play-offs van vorig seizoen.

Toen werd met 4-0 gewonnen van KAA Gent. Daarna lukte dat dus niet meer. Negen keer in de play-offs, twee keer in Europa en nu ook al acht keer in dit seizoen. Toch wel min of meer tekenend, want Genk deed dat met verschillende goede doelmannen. Wordt er soms te slap verdedigd?

