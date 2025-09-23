Analyse Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vorig jaar was Racing Genk onder Thorsten Fink lange tijd titelfavoriet, maar in de laatste speeldagen moesten ze die rol volledig lossen. Na acht speeldagen in de nieuwe jaargang kijken Fink en co hunkerend terug naar de hoogdagen van amper één jaar geleden.

Geklungel achterin

Afgelopen zondag was het weer van dat bij Racing Genk. Met een minimum aan kansen kwam Union op voorsprong in de Cegeka Arena na defensief geklungel. In de blessuretijd zorgde balverlies van Adedeji-Sternberg voor de winning goal. Maar het was niet de eerste keer dat Smets en Sadick er alleen voor stonden achterin. Naïviteit? Neen, een leerproces volgens Genk-trainer Thorsten Fink. "We zijn een jonge ploeg en moeten nog dingen leren", klonk het op de persconferentie achteraf.



Lees ook... Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Een eenvoudige uitleg om een probleem dat al wekenlang, of misschien wel maandenlang sinds de start van de play offs, aan de gang is in Genk. Met die play offs erbij heeft Genk al 17 wedstrijden minstens één tegendoelpunt geslikt. Met die statistiek word je nooit een een echte titelkandidaat. Ter vergelijking: Union heeft al 5 van de 8 wedstrijden dit seizoen een clean sheet behaald.

Geen spits met vertrouwen

Het is dus al even opendeurdag bij Genk achterin en aan de andere kant wordt er maar moeilijk gescoord. Zonder Tolu is Fink zoekende naar een nieuwe eerste spits. Oh deed het vorig seizoen fantastisch als invaller maar als eerste spits lukt het hem niet voorlopig. Ook nieuwe aankoop Erabi voorlopig nog niet overtuigen.

Fink heeft er alvast goede hoop in dat het goed komt. Komende donderdag trekt Racing Genk naar Schotland voor hun eerste Europa League-duel Volgens de Duitse trainer dé kans om te breken met de negatieve spiraal in de vaderlandse competitie. Maar is dat niet even naïef als de verdediging van zijn ploeg soms staat te spelen?

De (laatste?) kans

Want wat hij als dé kans ziet, zullen sommigen net als de laatste kans aanschouwen. Niet dat een resultaat behalen bij de Rangers eenvoudig zal zijn, maar Club Brugge liet eerder al zien dat Belgische ploegen zeker iets kunnen rapen op Ibrox. Opnieuw naast een resultaat grijpen na eventueel defensief geklungel zou wel eens het einde kunnen betekenen voor Fink als trainer van Racing Genk. Of houdt hij het vol tot aan de derby tegen STVV? Kortom, hij staat voor een cruciale week voor zijn team die weleens de rest van het seizoen kan bepalen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG
Thorsten Fink

Meer nieuws

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
1
Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

07:30
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
8
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
4
Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

07:00
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
7
'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

06:30
2
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
2
Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

20:40
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

23:00
2
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

22:00
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
13
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
4
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
3
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
15
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
7
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
2
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
5
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Kempenaar Kempenaar over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" MALYNWA MALYNWA over 'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis' Birger J. Birger J. over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Real09 Real09 over Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht rafke pafke rafke pafke over Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved