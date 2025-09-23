Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

Vorig jaar was Racing Genk onder Thorsten Fink lange tijd titelfavoriet, maar in de laatste speeldagen moesten ze die rol volledig lossen. Na acht speeldagen in de nieuwe jaargang kijken Fink en co hunkerend terug naar de hoogdagen van amper één jaar geleden.

Geklungel achterin

Afgelopen zondag was het weer van dat bij Racing Genk. Met een minimum aan kansen kwam Union op voorsprong in de Cegeka Arena na defensief geklungel. In de blessuretijd zorgde balverlies van Adedeji-Sternberg voor de winning goal. Maar het was niet de eerste keer dat Smets en Sadick er alleen voor stonden achterin. Naïviteit? Neen, een leerproces volgens Genk-trainer Thorsten Fink. "We zijn een jonge ploeg en moeten nog dingen leren", klonk het op de persconferentie achteraf.





Een eenvoudige uitleg om een probleem dat al wekenlang, of misschien wel maandenlang sinds de start van de play offs, aan de gang is in Genk. Met die play offs erbij heeft Genk al 17 wedstrijden minstens één tegendoelpunt geslikt. Met die statistiek word je nooit een een echte titelkandidaat. Ter vergelijking: Union heeft al 5 van de 8 wedstrijden dit seizoen een clean sheet behaald.

Geen spits met vertrouwen

Het is dus al even opendeurdag bij Genk achterin en aan de andere kant wordt er maar moeilijk gescoord. Zonder Tolu is Fink zoekende naar een nieuwe eerste spits. Oh deed het vorig seizoen fantastisch als invaller maar als eerste spits lukt het hem niet voorlopig. Ook nieuwe aankoop Erabi voorlopig nog niet overtuigen.

Fink heeft er alvast goede hoop in dat het goed komt. Komende donderdag trekt Racing Genk naar Schotland voor hun eerste Europa League-duel Volgens de Duitse trainer dé kans om te breken met de negatieve spiraal in de vaderlandse competitie. Maar is dat niet even naïef als de verdediging van zijn ploeg soms staat te spelen?

De (laatste?) kans

Want wat hij als dé kans ziet, zullen sommigen net als de laatste kans aanschouwen. Niet dat een resultaat behalen bij de Rangers eenvoudig zal zijn, maar Club Brugge liet eerder al zien dat Belgische ploegen zeker iets kunnen rapen op Ibrox. Opnieuw naast een resultaat grijpen na eventueel defensief geklungel zou wel eens het einde kunnen betekenen voor Fink als trainer van Racing Genk. Of houdt hij het vol tot aan de derby tegen STVV? Kortom, hij staat voor een cruciale week voor zijn team die weleens de rest van het seizoen kan bepalen.