Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De beelden blijven nazinderen. Minuut 90+3 in de Cegeka Arena: Rob Schoofs haalt uit, Union viert, Racing Genk zakt door de knieën. En ergens op de zijlijn staat Thorsten Fink, handen in de zakken, starend naar het gras. Hij wist het: dit wordt opnieuw een stormachtige week.

Genk heeft inmiddels 8 op 24. Veertiende plaats. Nog geen clean sheet. En een coach die probeert te glimlachen wanneer hij zegt dat “het geluk niet aan hun kant staat.” Maar achter die glimlach schuilt een prangende vraag: hoe lang nog?

Weeral defensieve blunders

Na afloop mochten Junya Ito en Patrik Hrosovsky het woord voeren in de mixed zone. “We have to stick together,” klonk het. Mooi gezegd, maar op het veld was het verhaal anders. De eerste helft tegen Union was futloos, zonder intensiteit of overtuiging. Smets werd simpel opzijgezet door Promise David, en zo stond het na tien minuten alweer 0-1. Kinderlijk eenvoudig.

Lees ook... Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Fink had gelijk toen hij later opmerkte dat de tweede helft beter was. Genk domineerde, Ito scoorde, Oh leek de 2-1 te maken. Alleen had doelman Scherpen nog net een hand op de bal, en dan is de regel duidelijk: geen goal. De VAR tikte het af, Genk moest opnieuw slikken.

En dan die laatste minuten… Dom balverlies van Adedeji-Sternberg, één versnelling bij Union en Rob Schoofs maakte het af. Boem. 1-2. Weer geen punten, weer een mentale tik. “Zulke fouten mogen we niet maken", verzuchtte Fink. Alsof het de eerste keer was dat dit seizoen diezelfde zin viel.

Kan Thorsten Fink dit nog keren?

Het patroon is bekend: Genk maakt het zichzelf kapot. Te naïef, te slordig, te onzeker. En ondertussen tikt de klok. In de Cegeka Arena beginnen ze zich steeds nadrukkelijker af te vragen of Fink wel de man is om dit nog te keren.

De timing kon amper slechter. Donderdag wacht een verplaatsing naar Rangers, zondag de derby tegen STVV. Een derby die – hoe je het ook draait of keert – een must-win wordt. Want gaat Genk daar onderuit, dan lijkt het hoofdstuk Fink sneller te eindigen dan voorzien.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG
Thorsten Fink

Meer nieuws

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
2
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
1
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
1
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
4
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
4
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
17
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
3
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
10
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
15
Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
3
Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

08:20
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

07:20
Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen Reactie

Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen

06:45
1
Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

07:40
1
'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

07:00
Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Reactie

Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren"

06:00
6
Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

06:30
1
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
2
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt" SmurF SmurF over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Sv1978 Sv1978 over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Sv1978 Sv1978 over Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal" nick!LFC nick!LFC over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Birger J. Birger J. over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved