La Louvière bewijst dat stunt tegen Club Brugge geen toeval was en OHL en David Hubert moeten zich zorgen maken

Ook na de stunt tegen Club Brugge stond La Louvière nog altijd onderaan in de JPL. Van OHL kon hetzelfde gezegd worden: beide ploegen hadden zeven punten. Wie de kelderkraker naar zijn hand zette, kon meteen wel een gouden zaak doen.

OHL had op de laatste dag van de transfermarkt Sory Kaba teruggehaald, na een succesvolle eerste passage van de spits aan Den Dreef. Nu de Guineeër eindelijk speelgerechtigd was, twijfelde Hubert niet en bracht hij hem aan de aftrap. De enige andere wijziging was de basisplaats voor Verstraete. La Louvière-trainer Taquin gaf logischerwijs het vertrouwen aan de elf die Club Brugge vloerden.

Kaba had niet lang nodig om te tonen dat hij nog belangrijk kan zijn voor OHL. Dussenne, Akimoto en Lakomy deden het voorbereidende werk. Kaba buffelde de voorzet van die laatste tegen de netten (1-0). Op dat moment een verdiende voorsprong voor OHL, dat beter was in de aanvangsfase. Het bleek ook wel het signaal voor de Wolven om op zoek te gaan naar doelpunten.

Afriyie de held van La Louvière met twee doelpunten

Quasi alle kansen resulteerden in goals voor de rust. In tien minuten tijd realiseerde La Louvière de ommekeer. Na een snelle tegenstoot lanceerde Lahssaini Afriyie. De aanvaller rondde klinisch af in de verste hoek. Toen Dussenne de bal in de voeten van Ito werkte, werd het nog erger voor OHL. Afriyie stond op de goede plek om het voorzetschot van Ito in doel te glijden: goed voor zijn tweede van de namiddag (1-2).

OHL moest weer volop aan de bak, maar doelgevaar was uiterst zeldzaam na de 1-2. De thuisploeg maakte zich wel kwaad toen Schrijvers een arm in de nek kreeg. Scheidsrechter De Cremer vond het geen strafschop waard. La Louvière beperkte zich tot verdedigen, maar Leuven slaagde er amper in om de bezoekers in de problemen te brengen. Enkel Kaba kwam dicht bij de 2-2. Peano bracht redding op zijn kopbal.

OHL raapt niets tegen promovendi

Ondanks tien minuten extra tijd bleef het dus bij 1-2. De Leuvenaars pakken 0 op 6 tegen de twee promovendi. Naast die zorgwekkende cijfers is vooral het gebrek aan creativiteit een groot probleem. La Louvière lijkt de jongste weken dan weer bezig om te tonen dat het een plekje op het hoogste niveau verdient.