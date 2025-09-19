Datum: 19/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Zonder écht te overtuigen: KAA Gent laat weinig spaanders heel van Kadavers uit Dender
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit , clubwatcher KAA Gent
KAA Gent maakt (minstens voor een dag) een mooie sprong in het klassement. Het won zonder al te veel franjes in eigen huis van hekkensluiter FCV Dender. Dat team moet zich toch stilaan zorgen gaan maken.

Ivan Leko gunde voor de match tegen Dender een eerste basisplaats aan nieuwkomer Jean-Kevin Duverne. Hij verving Samuel Kotto centraal achterin. Die kreeg een schorsingsdag met uitstel, maar ontbrak wel gewoon in de selectie van Leko. 

Bij Dender is er sinds kort een nieuwe coach: Hayk Milkon. Die bracht Kadiri in de ploeg voor Rodes en schoof verder wel wat met de pionnetjes. Tegen Union SG toonden ze een groot strijdershart, maar gingen ze finaal wel de boot in.

Snelle voorsprong KAA Gent via Kanga

Op bezoek in de Planet Group Arena wilden de Oost-Vlamingen in de derby beter gaan doen. Na vijf minuten kregen de ambities echter al een ferme knauw, want het was de thuisploeg dat bij de eerste halve mogelijkheid al meteen scoorde.

Na een hoekschop was het Kanga die van dichtbij - en zonder het zelf helemaal te beseffen? - met de borst de 1-0 tegen de touwen wist te drukken. De Buffalo's meteen op rozen, aan Dender om er voetballend te gaan uitkomen.

Dat zou nooit echt helemaal lukken. Er kwamen nauwelijks kansen voor de bezoekers en als ze al eens voor doel kwamen, was dat vaak door balverlies van Gent. Hier en daar leverde dat een heet standje op, maar een bal tegen de touwen krijgen was onmogelijk.

En zo kan je natuurlijk geen wedstrijden winnen. Al helemaal niet als Gent het trucje van voor de rust na de koffie nog eens helemaal zou overdoen. Opnieuw was de eerste mogelijkheid van de helft voldoende voor een doelpunt.

Kadri met het orgelpunt tegen zwak Dender

Evenzeer opnieuw was het Kanga die met zijn tweede van de avond de boeken dicht wist te doen. Op aangeven van Ito lepelde hij de bal voorbij Verrips richting tweede paal. De boeken zo dicht, in de slotfase maakte Kadri er zelfs nog 3-0 van.

Dender heeft met 2 op 24 stilaan een probleem in het klassement, Gent springt voorlopig naar de vijfde plaats en kan mits een overwinning in de inhaalwedstrijd tegen Anderlecht helemaal onder de mensen komen te staan.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
  Speler G Beoordeel
33 Roef Davy 90' -
44 Van Der Heyden Siebe 90' -
3 Paskotsi Maksim A 90' -
29 Duverne Jean-Kevin 90' -
8 Skoras Michal 87' -
15 Ito Atsuki A 90' -
17 Delorge Mathias 80' -
18 Samoise Matisse   72' -
37 Kadri Abdelkahar 87' -
6 Gandelman Omri 80' -
7 Kanga Wilfried ⚽ ⚽ A 90' -
  Bank G Beoordeel
11 Sonko Momodou 3'  
14 Vanzeir Dante -  
19 Surdez Franck 3'  
20 Araujo Tiago -  
22 Lopes Leonardo Da Silva 10' -
25 Essaouabi Hatim 18' -
27 De Vlieger Tibe -  
30 Peersman Kjell -  
45 Goore Hyllarion 10' -

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
34 Verrips Michael 90' -
88 Ferraro Fabio 90' -
44 De Fougerolles Luc 90' -
21 Cools Kobe 57' -
5 Marijnissen Luc 90' -
20 Hrnčár David 57' -
17 Mbamba Noah 42' -
24 Viltard Malcolm 66' -
16 Kvet Roman 90' -
77 Nsimba Bruny   90' -
19 Attah Kadiri Jordan 66' -
  Bank G Beoordeel
7 Goncalves Bryan -  
11 Oratmangoen Ragnar 24' -
15 Koton Krzysztof -  
18 Rodes Nathan 48' -
22 Fredrick Benjamin 33' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail -  
70 Sambu Marsoni 33' -
90 Berte Mohamed 24' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 20/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 21/09 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 21/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
