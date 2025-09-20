Vanhaezebrouck en Van der Elst verschillen van mening over Skoras na transfer van Club naar Gent

Michal Skoras zal zich zijn transfer van Club Brugge naar KAA Gent nog niet beklaagd hebben. Bij De Buffalo's krijgt hij meteen een basisplaats en wordt hij belangrijk gemaakt door Ivan Leko - met een doelpunt tegen Antwerp als extra cadeau. Gaan ze hem bij Club Brugge nog missen?

Club Brugge maakte in de midweek opnieuw grote indruk tegen AS Monaco, met onder meer Forbs en Tzolis op de flanken. En dus is de vraag of Skoras in dat team wel zijn plaats had kunnen hebben.

Gaat Club Brugge nog spijt krijgen van vertrek Skoras?

De flankspeler toonde af en toe zijn waarde voor Club Brugge, maar over het algemeen was het misschien toch iets te weinig wat hij liet zien bij blauw-zwart.

"Of ze hem nog gaan missen bij Club Brugge? Dat zou kunnen. Hij debuteerde heel sterk op Antwerp voor Gent. Dan is de neiging snel daar dat ze hem niet hadden mogen laten gaan."

Van bankzitter bij Brugge naar beste man van Gent

"Hij heeft de voorbije twee jaar nooit getoond dat hij een meerwaarde kon zijn voor Club Brugge, ook al vond ik dat hij goede invalbeurten heeft gehad bij Club Brugge", aldus Franky Van der Elst.

Hein Vanhaezebrouck ziet het enigszins anders bij Sporza Daily: "Bij Club Brugge was Tzolis duidelijk beter en was hij niet bepalend. Hij gaat van bankzitter in Brugge tot beste man van Gent. Of ze achteraf teleurgesteld zijn? Ze zoeken al naar andere mannen. Als Forbs en Diakhon zich ontwikkelen, zal Club Brugge niet meer achteromkijken."