🎥 Stevig schrikmomentje: speler Dender wordt onwel en moet worden afgevoerd naar ziekenhuis

Schrikmomentje vlak voor rust in KAA Gent - Dender, toen Noah Mbamba plots onwel werd en moest worden afgevoerd op een draagberrie. Uiteindelijk lijkt het allemaal nog wel mee te vallen, al is het wachten op meer nieuws vanuit Denderleeuw.

Noah Mbamba werd deze zomer weggehaald bij Bayer Leverkusen en zou voor wat extra creativiteit moeten gaan zorgen bij Dender FCV, dat tot op heden nog maar twee keer scoorde in acht wedstrijden.

Dat zou niet lukken op bezoek bij KAA Gent. Na een bleke eerste helft ging hij vlak voor rust - en zonder contact - tegen de grond.



🤕 | Noah Mbamba moet vlak voor rust het veld plots verlaten. Hopelijk is er niks ernstigs aan de hand. 🚑❤️‍🩹 #GNTDEN pic.twitter.com/AsX8pOcP0q — DAZN België (@DAZN_BENL) September 19, 2025

Hij voelde zich onwel en werd voor de zekerheid op een draagberrie afgevoerd. Er was niet meteen een reden te vinden waarom hij zich onwel voelde.

Mbamba had schrik om flauw te vallen

Mbamba zelf had schrik dat hij zou flauwvallen en bleef daarom een aantal minuten zitten en liggen, alvorens te worden afgevoerd.

Hij is ook meteen naar het ziekenhuis in Gent gebracht ter controle. Vorig seizoen gebeurde ongeveer op dezelfde plaats op het veld iets vergelijkbaars met Fadiga en ook dat was een schrikmomentje. De fans van Gent gaven Mbamba een bemoedigend applaus. Later mogelijk meer nieuws ...