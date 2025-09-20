Twee goals en een assist voor Buffalo: "Speel graag met hen"

KAA Gent won in eigen huis al bij al vlotjes van FCV Dender EH: 3-0. Daar mag het zeker en vast Wilfried Kanga voor danken, die twee keer scoorde én een assist gaf. En dus was de aanvaller uiteraard bijzonder tevreden met wat hij wist neer te zetten.

Wilfried Kanga lijkt helemaal los. De in Frankrijk geboren Ivoriaan is dit seizoen helemaal op het eerste plan terechtgekomen bij KAA Gent en speelde tot dusver 626 van de 630 'beschikbare' minuten.

Drie goals en twee assists bij Gent al voor Kanga

Met twee goals en een assist dikte hij zijn statistieken aan tot drie goals en twee assists dit seizoen. En zo beseft de aanvaller dat hij stilaan van waarde wordt voor de Buffalo's.



"Natuurlijk ben ik daar blij mee. Even blij ben ik echter na onze winst met een man minder vorig weekend. Het team helpen is het belangrijkste en zoveel mogelijk overwinningen boeken", aldus Kanga in een reactie op de webstek van KAA Gent.

Kanga blij met de spelers rondom hem

"We zijn snel en goed aan de match begonnen. Dat gaf het vertrouwen een boost. We hebben de wedstrijd gecontroleerd na de 2-0 en op verdedigend vlak stonden we solide."

Persoonlijke doelen heeft Kanga niet meteen? "Een aantal qua goals dat ik zeker moet halen, heb in niet in mijn hoofd zitten. Dat geeft me geen extra boost. Ik speel graag met spelers als Skoras en Kadri, Ito of Delorge. Ze zijn intelligent, hebben een goede pass en vinden me gemakkelijk."