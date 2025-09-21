Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Standard de Liège heeft een belangrijke driepunter weten te boeken op het veld van KVC Westerlo. Op die manier zijn ze onderin wat weggekomen en ook onder meer over De Kemphanen gesprongen. In een niet eens hoogstaande partij werd het 0-2.

KVC Westerlo wilde in eigen huis op zijn elan doorgaan na de knappe zege op bezoek bij STVV vorige week, toen het 0-3 werd. Westerlo had voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselde dan ook niet na de 0-3 overwinning op Stayen.

Standard had van zijn kant dan weer amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard koos voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa mochten het gaan proberen in de basiself.

Standard heeft genoeg aan twee kansen voor drie punten

Veel indruk maakten de Rouches niet, maar ze stonden bij de rust wel op een veilige dubbele voorsprong. Westerlo deed weinig met het balbezit en dominantie dat ze hadden (of kregen van de bezoekers) en konden Epolo negentig minuten lang zelden écht bedreigen.

In het slot van de wedstrijd kon Vaesen wel nog eens scoren, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Aan de overkant waren twee halve kansen meteen voldoende voor een dubbele voorsprong bij de rust.

Met dank aan de efficiëntie dus. Eerst was er een knap schot van Nielsen in de bovenhoek na een goede aflegger van Abid, wat later kon die zelf profiteren van balverlies achterin bij Westerlo om oog in oog met Jungdal de score te verdubbelen.

Nuttige driepunter voor Standard in Westerlo

Standard kon op die manier zo mogelijk nog meer achteruit leunen en afwachten. Westerlo bracht er te weinig van in huis om nog aanspraak te maken op een of meerdere punten. Een eerste succesje op die manier voor nieuwe coach Euvrard.

Met een moeilijke kalender voor de boeg was het ook hoognodig dat Standard een overwinning zou gaan boeken. Op die manier springen ze ook over onder meer Westerlo naar een iets veiliger plaats in de stand.