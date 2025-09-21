Westerlo Westerlo
0-2
Standard Standard
wesWesterlo
staStandard
0-1
24' Casper Nielsen (Adnane Abid)
0-2
40' Adnane Abid
Datum: 21/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden
Foto: © photonews

Standard de Liège heeft een belangrijke driepunter weten te boeken op het veld van KVC Westerlo. Op die manier zijn ze onderin wat weggekomen en ook onder meer over De Kemphanen gesprongen. In een niet eens hoogstaande partij werd het 0-2.

KVC Westerlo wilde in eigen huis op zijn elan doorgaan na de knappe zege op bezoek bij STVV vorige week, toen het 0-3 werd. Westerlo had voorlopig 9 punten en nog een wedstrijd tegoed. Coach Charaï wisselde dan ook niet na de 0-3 overwinning op Stayen.

Standard had van zijn kant dan weer amper 8 punten en dus dringend een overwinning nodig. Euvrard koos voor twee nieuwe namen: Ibrahim Karamoko en Dennis Eckert Ayensa mochten het gaan proberen in de basiself.

Standard heeft genoeg aan twee kansen voor drie punten

Veel indruk maakten de Rouches niet, maar ze stonden bij de rust wel op een veilige dubbele voorsprong. Westerlo deed weinig met het balbezit en dominantie dat ze hadden (of kregen van de bezoekers) en konden Epolo negentig minuten lang zelden écht bedreigen.

In het slot van de wedstrijd kon Vaesen wel nog eens scoren, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Aan de overkant waren twee halve kansen meteen voldoende voor een dubbele voorsprong bij de rust. 

Met dank aan de efficiëntie dus. Eerst was er een knap schot van Nielsen in de bovenhoek na een goede aflegger van Abid, wat later kon die zelf profiteren van balverlies achterin bij Westerlo om oog in oog met Jungdal de score te verdubbelen.

Nuttige driepunter voor Standard in Westerlo

Standard kon op die manier zo mogelijk nog meer achteruit leunen en afwachten. Westerlo bracht er te weinig van in huis om nog aanspraak te maken op een of meerdere punten. Een eerste succesje op die manier voor nieuwe coach Euvrard.

Met een moeilijke kalender voor de boeg was het ook hoognodig dat Standard een overwinning zou gaan boeken. Op die manier springen ze ook over onder meer Westerlo naar een iets veiliger plaats in de stand.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
99 Jungdal Andreas 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
40 Bayram Emin 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
46 Piedfort Arthur 77' -
18 Yow Griffin 45' -
13 Sakamoto Isa 90' -
77 Alcocer Josimar 82' -
90 Nacho Ferri 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Lapage Amando -  
7 Sayyadmanesh Allahyar 13' -
10 Cordero Antoñito 45' -
14 Vaesen Kyan 8'  
19 Fixelles Mathias -  
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
33 Neustädter Roman -  
39 Van Den Keybus Thomas -  

Standard Standard
  Speler G Beoordeel
1 Epolo Matthieu 90' 8
13 Fossey Marlon 45' 6
29 Dierckx Daan 83' 6
20 Karamoko Ibrahim   90' 6
7 Mohr Tobias 90' 6
94 Nielsen Casper 90' 6
23 Ilaimaharitra Marco 77' 6
11 Abid AdnaneA   90' 6
10 Eckert Ayensa Dennis 63' 5
17 Said Rafiki 63' 6
9 Henry Thomas   90' 5
  Bank G Beoordeel
6 Sahabo Hakim   13' 6
8 Mehssatou Nayel 27' 5
14 Kuavita Leandre 27' 5
18 Lawrence Henry   45' 6
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro -  
25 Hautekiet Ibe 7'  
27 El Hankouri Mohamed -  
59 NKada Timothée -  
Herbeleef Westerlo - Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved