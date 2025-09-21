Interview Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

Loïc Woos
Loïc Woos, clubwatcher Standard
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"
Het gevoel bij Standard was er eentje van tevredenheid na de eerste overwinning van de Rouches onder leiding van Vincent Euvrard, in Westerlo. De Luikse T1 weet dat er nog veel werk te doen is, maar hij plukt eindelijk de vruchten van zijn inspanningen sinds zijn aankomst.

Vincent Euvrard behaalde eindelijk zijn eerste overwinning als coach van Standard. De Rouches hebben een einde gemaakt aan hun reeks van vier wedstrijden zonder succes en wonnen op het veld van Westerlo. Tijdens de persconferentie overheerste natuurlijk de tevredenheid bij de T1 van de Rouches.

Vijftien jaar geleden dat Standard won in Westerlo

"Ik ga niet liegen, we zijn erg tevreden met het resultaat. Historisch gezien had Standard hier al vijftien jaar niet meer gewonnen en zaten ze in een reeks van tien wedstrijden zonder overwinning. Als je hier na een 1/12 naartoe komt, tegen de derde beste ploeg van het seizoen op aanvallend vlak die twee opeenvolgende overwinningen had behaald, mag je als groep trots zijn als je hier wint. Met een clean sheet? Dat is nog beter."

"We hebben gevonden hoe we hen zowel in balbezit als in de omschakeling pijn kunnen doen. We hebben twee erg mooie doelpunten gescoord, vooral de eerste, die een omschakeling was met een prachtige afwerking van Casper. Ik ben erg blij voor hem, want zoals ik al zei, werkt hij erg hard en ik hoop dat dit doelpunt een vervolg krijgt, zoals voor Adnane met een doelpunt, een assist en een zeer goede wedstrijd."

Nog geen perfecte wedstrijd, maar een duidelijke verbetering bij Standard

Met doelpunten van Casper Nielsen en Adnane Abid slaagde Standard er na de rust in de ruimtes te sluiten. Westerlo kreeg kansen om terug in de wedstrijd te komen en zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel van Kyan Vaesen, maar de Rouches deden wat nodig was om hun derde overwinning van het seizoen te behalen.

"Het is een collectieve overwinning. We hadden moeite om hun hoge druk in de eerste helft te beheersen, Westerlo bracht veel gevaar via de ruimtes wanneer ze versnelden. Ze kregen mogelijkheden, dat moet gezegd worden. We pasten ons aan in de tweede helft en speelden compacter. We hadden de 0-3 moeten maken om ons veilig te stellen, maar we verdedigden met cohesie."

