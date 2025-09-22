Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Na de competitiewedstrijd tegen Standard Luik gaf Westerlo-coach Issame Charaï tekst en uitleg bij de wissel van Griffin Yow en de manier waarop zijn ploeg twee doelpunten incasseerde. De coach benadrukte zowel de progressie als de pijnpunten.

Westerlo moest na twee opeenvolgende clean sheets opnieuw tweemaal de bal uit het eigen doel halen. Beide tegentreffers vielen na een omschakelingsmoment. “Twee keer was het onnodig om op zo’n manier een doelpunt weg te geven”, stelde Charaï bij Gazet van Antwerpen.

Bij de eerste treffer kreeg Nielsen te veel ruimte om af te werken. De tweede goal ontstond na een mislukte interventie van Piedfort, waarbij de bal voor de voeten van Abid belandde. “Die ballen moet je gewoon in de tribune trappen. Nu was er twee keer te weinig focus en slikken we zo twee doelpunten”, aldus Charaï.



Yow naar de kant, Cordero krijgt kans

Opmerkelijk was de wissel bij aanvang van de tweede helft. Griffin Yow bleef in de kleedkamer en werd vervangen door Antonio Cordero. Charaï verduidelijkte zijn keuze. “Ik was zeker niet ontevreden over de eerste helft van Yow”, gaf hij aan. De Amerikaan startte volgens de coach omdat hij op rechts beter samenwerkt met Bryan Reynolds.

Toch kreeg Cordero de voorkeur na rust. “Antonio had ook een hele goede trainingsweek achter de rug en toonde zich daar veel klinischer. In dat opzicht hoopte ik dat hij na de pauze het verschil kon maken”, verklaarde Charaï. De Luikse doelman moest na rust tweemaal tussenkomen op pogingen van Cordero.

Zware week in het vooruitzicht

Na de nederlaag tegen Standard wacht Westerlo een dubbele opdracht. Woensdag staat een uitwedstrijd tegen Club Brugge op het programma, gevolgd door een verplaatsing naar landskampioen Union. Charaï kijkt vooruit. “Dit is een mooie challenge voor de ploeg. Het is aan de jongens om daar te tonen welke kwaliteiten ze hebben.”