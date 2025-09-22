Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Standard won op zondag op het veld van Westerlo. Doelpuntenmakers Nielsen en Abid legden de 0-2 eindstand vast. Voor beide heren was het hun eerste doelpunt in Luikse loondienst.

Na drie wedstrijden is het zover: Vincent Euvrard heeft zijn eerste overwinning als coach van Standard te pakken. De Luikenaars wonnen met 0-2 op het veld van Westerlo, dat na twee zeges op rij weer weet wat verliezen is.

Eerste goal voor Abid en Nielsen

De doelpunten werden voorzien door Casper Nielsen en Adnane Abid. Voor allebei de nieuwkomers was het de eerste keer dat ze konden scoren voor hun nieuwe club. Achteraf was Abid dan ook zeer tevreden met zijn prestatie.



"Het deed me eerlijk gezegd deugd. Ik had er lang op gewacht, maar ik maakte me geen zorgen. Deze wedstrijd zal me goed doen, niet alleen mentaal, maar ook fysiek", aldus Abid, die in het begin van het seizoen wat sukkelde met blessures, geciteerd door La Dernière Heure.

Voor Abid was het even aanpassen na zijn overstap van tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen: "De Challenger Pro League is een fysiek kampioenschap, maar op technisch vlak ligt de Jupiler Pro League toch een stapje hoger. Alles gaat sneller en we nemen het op tegen beter voetballende tegenstanders."

Dat kan ook wel in het voordeel van Abid spelen, die graag ruimte heeft om een actie te maken: "Teams die voetballen, geven ons ook meer ruimte om zelf iets op poten te zetten. Voor mij zijn dat perfecte omstandigheden om verder te groeien."