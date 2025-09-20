Jelle Vossen haalt zijn gram en bezorgt Zulte Waregem met mannetje meer belangrijke driepunter in Charleroi

Wie anders dan Jelle Vossen heeft het opnieuw gedaan? Niemand anders dan Jelle Vossen heeft het gedaan. In blessuretijd heeft hij een belangrijke driepunter voor zijn team weten te behalen op het veld van Charleroi. Met dank aan een snelle rode kaart voor de thuisploeg.

Charleroi kon bij een overwinning tegen Zulte Waregem (voor even?) tweede worden in de stand, terwijl Zulte Waregem met een 6 op 6 een sprong kon maken in het klassement. Rik De Mil zag vermoeide troepen en ging roteren: met Van den Kerkhof, Plücke, Nzita en Colassin komen er vier verse krachten in de ploeg in de plaats van Blum, Gaudin, Romsaas en Guiagon.

Bij de bezoekers kwam Nnadi na een gele schorsing opnieuw in de ploeg, waardoor Lofolomo opnieuw naar de bank werd verwezen. Ook Jelle Vossen bleef op de bank, maar mocht bij de rust wel invallen voor Essevee.

Vroege voorsprong én rode kaart Charleroi

Op dat moment stond Zulte Waregem wel al 1-0 in het krijt, want Pflücke had Charleroi vroeg op voorsprong gebracht. De thuisploeg had alles onder controle, tot Ousou aan Opoku ging hangen en zo een vroege rode kaart kreeg.

Ondanks een aantal kansjes voor de bezoekers, gingen we toch met 1-0 rusten en dus was het logisch dat Vandenbroeck een paar meer aanvallende pionnen inbracht. Niet dat het echt veel zoden aan de dijk bracht aanvankelijk.

Op het uur kon Joseph Opoku er in twee keer wel 1-1 van maken met een mooie plaatsbal, maar daarna was het gaandeweg opnieuw Charleroi dat de match gek genoeg in handen begon te nemen. Onder meer Scheidler kreeg nog twee goede kansen.

Opoku en Vossen bezorgen Zulte Waregem dan toch nog de drie punten

Brent Gabriël was op de afspraak en aan de overkant probeerde Essevee de situatie met 11 tegen 10 te proberen uitspelen, maar dat lukte maar erg moeilijk. Zeer moeilijk zelfs. Tot Jelle Vossen andermaal zijn duivels wist te ontbinden.

De invaller haalde in minuut 93 zijn gram en met een knal in één tijd kon hij een kopbal van Ementa tegen de touwen rammen. Waarop hij stoïcijns vierde en zo mogelijk een duidelijke boodschap gaf aan de trainer. Essevee komt met 10 op 24 mooi het pak binnen, Charleroi laat een unieke kans liggen.