Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Na meer dan een maand niet in actie te zijn gekomen, bezorgde Jelle Vossen Zulte Waregem een tweede zege op rij. In de toegevoegde tijd diende hij Charleroi een nederlaag toe met een fraaie volley.

Vorig seizoen was hij nog topschutter in de Challenger Pro League, maar dit seizoen kwam Jelle Vossen nog nauwelijks in actie. Het was al van 16 augustus geleden dat we hem nog op het veld zagen bij Zulte Waregem.

Maar tegen Charleroi mocht hij dan toch nog een keer opdraven. Tegen tien man kreeg Vossen 45 minuten om de achterstand van Zulte Waregem ongedaan te maken. En dat deed hij met verve: In de slotminuten trapte hij de 1-2 tegen de touwen.

Een geweldige avond voor de oude krijger, die ostentatief niet vierde na het winnende doelpunt. Een manier om zijn gram te halen tegenover coach Sven Vandenbroeck?

Zijn ploegmaats waren alleszins vol vertrouwen dat Vossen zou scoren. "Ik wist meteen dat het bingo was", vertelde Joseph Opoku na de wedstrijd aan Het Laatste Nieuws. Opoku maakte zelf de gelijkmaker en zag Vossen van dichtbij het tweede doelpunt scoren voor Zulte Waregem.

Opoku wist zelf ook te scoren, zijn eerste van het seizoen. Eerder wist hij ook al drie assists af te leveren. "Ik hoop in de nabije toekomst nog betere statistieken te kunnen voorleggen", sloot de snelle Ghanees af.

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

