Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Charleroi is erg gefrustreerd over hun nederlaag tegen Zulte Waregem. Rik De Mil blikte tijdens zijn persconferentie terug op de match en vooral op de arbitrage.

Zoals gebruikelijk begon Charleroi-coach Rik De Mil met een beleefde verwijzing naar de tegenstander, voordat hij zijn analyse van de wedstrijd gaf. “We zijn teleurgesteld omdat we voor de rode kaart heel goed in de wedstrijd zaten."

"Voor de derde keer in zes dagen vroeg ik mijn spelers om ons spel te spelen, en dat hebben ze gedaan: we waren beter dan Zulte Waregem. Ik zeg niet dat we per se hadden gewonnen met elf tegen elf, maar de wedstrijd zou interessant zijn geweest, met twee teams die wilden voetballen.”



Lees ook... Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

De Mil benadrukte dat een rode kaart alles verandert, ook al was het collectieve werk van zijn ploeg van hoge kwaliteit. “We hebben in de rust dingen aangepast. Het is normaal dat je dieper gaat spelen met de fysieke belasting van de week én een man minder. Maar we behielden de mentaliteit om te willen winnen, ook met de inval van een aanvaller. We creëerden één of twee kansen die, met wat meer efficiëntie, ons zelfs hadden kunnen laten winnen.”

Rik De Mil vraagt consequent fluiten van de scheidsrechters

Het resultaat van de wedstrijd voelde als een frustrerende afsluiting van een drukke week. “Het is jammer dat we na zo’n reeks niet op dezelfde manier kunnen blijven vechten. We moeten slimmer spelen en proberen geen rode kaarten meer te krijgen."

"Soms had ik liever gezien dat Zulte scoorde dan dat wij een man minder hadden. Maar als je naar de hele week kijkt, mogen we trots zijn. Het bevestigt dat we moeten blijven werken. Sommige spelers zijn erg positief na de overwinning op Genk, ik blijf meer gematigd: er is nog vooruitgang te boeken.”

Over de rode kaart van Mehdi Bayat temperde De Mil zijn oordeel. “Ik heb na de wedstrijd een gesprek gehad met de scheidsrechter, in zijn kleedkamer. Het was een zeer respectvol gesprek waarin ik mijn mening heb gegeven. Naar wat ik hoor, was het wel rood, maar op één beeld is het niet duidelijk. Voor mij ligt het probleem niet bij die rode kaart op zich, maar bij de manier waarop er consistent gefloten moet worden voor beide teams.”

De Mil vervolgde: “Als je een gele kaart geeft voor een bepaalde situatie, prima. Maar doe het dan ook in de andere richting. Een scheidsrechter moet ook emotionele intelligentie tonen: praten, communiceren, uitleggen dat iedereen moet kalmeren. En de trainer luistert. Dat heb ik hem verteld.”

Tot slot maakte De Mil duidelijk dat de nederlaag niet alleen aan de scheidsrechter te wijten is. “We hebben verloren omdat Zulte Waregem dat tweede doelpunt maakte. Verder moeten we nu fysiek en mentaal herstellen. Na deze intense week krijgen de Zebra’s eindelijk wat rust voordat we volgende zondag Mechelen ontvangen.”