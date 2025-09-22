Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Charleroi verloor tegen Zulte Waregem dure punten in de strijd om de Champions' Play-offs. Achteraf was Mehdi Bayat bijzonder streng voor de Belgische arbitrage. Nu is er nieuws van het Bondsparket.

Na balverlies bij de thuisploeg kon Ementa alleen naar doel. Ousou greep aan de noodrem en werkte de Essevee-speler neer. Dat leverde hem meteen een rode kaart op.

Ook de VAR kwam achteraf niet tussen om de rode kaart eventueel nog om te zetten in een gele kaart. Ousou was de laatste man, maar de beslissing had wel een stevige impact op de wedstrijd.

🖥️ | De VAR grijpt niet in na de vroege rode kaart van Aiham Ousou. 🟥🚿 #CHAZWA



Mehdi Bayat was achteraf heel boos omtrent de fase: "Net voor die rode kaart die er voor mij geen is - Ousou raakt de bal - is er een handsbal in het strafschopgebied van Zulte Waregem. Het is overduidelijk. Stop met zeveren."

Straf met uitstel voor Ousou?

De rode kaart kwam ondertussen ook voor bij het Bondsparket. Die gaf als voorstel tot minnelijke schikking uiteindelijk een schorsingsspeeldag met uitstel en een boete van 500 euro.

Charleroi gaat daar mogelijk mee akkoord gaan. Volgens de indicatieve tabel zou er normaal gezien een schorsing van twee speeldagen effectief moeten gevraagd worden. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat Ousou al een uur niet kon meespelen tegen Essevee.