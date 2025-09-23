Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn
Foto: © photonews

Charleroi ging in eigen huis in extremis onderuit tegen Zulte Waregem. Daarover was achteraf toch heel wat te doen. Ook de arbitrage ging volgens sterke man Mehdi Bayat van Charleroi niet vrijuit. Al zou daar mogelijk ook een politiek spel achter zitten.

Mehdi Bayat ging na de wedstrijd helemaal uit zijn plaat in de mixed zone van Charleroi na de nederlaag tegen Zulte Waregem met 1-2. De sterke man van Charleroi was het niet eens met de scheidsrechterlijke beslissingen

Charleroi onderbelicht door het gebrek aan samenvattingen?

"We zijn onderbelicht, onze beelden worden niet genoeg getoond. Maar bepaalde waarheden moeten naar buiten gebracht worden. Want met elf tegen elf was er geen wedstrijd. Charleroi was dominant, toonde zeer aangenaam voetbal."

"Helaas zijn er beslissingen die de wedstrijd doen kantelen. En daar hou ik niet van. Het is niet eerlijk, het is frustrerend", klonk het onder meer. De analisten waren het erover eens: het was een rode kaart voor Ousou en Charleroi verdiende geen elfmeter voor handspel.

Mehdi Bayat is politieke druk aan het zetten volgens Filip Joos

Maar volgens Filip Joos is er meer aan de hand: "Dat Bayat razend wordt ... Misschien moeten we hem allemaal dankbaar zijn. Hij probeert via de politiek Proximus te bewegen om een akkoord te vinden met DAZN", klinkt het in 90 Minutes.

"Het is een van de beweegredenen waarom hij dat zegt. Hij is heel erg aan het proberen, dat is zijn goed recht. Hij kent mensen bij Proximus en is met Bouchez aan het spreken. Hij wil samenvattingen op het open net."

