Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"
Charleroi heeft een zeer pijnlijke wedstrijd beleefd tegen Zulte Waregem. Het speelde meer dan een uur met een man minder en kreeg in het slot de 1-2 tegen. Mehdi Bayat was achteraf zeer kritisch voor de arbitrage.

Voor Charleroi kantelde alles met de uitsluiting van Aiham Ousou. Met elf tegen elf stonden de Zebra's op voorsprong tegen Zulte Waregem. Maar na meer dan een uur zonder hun kapitein bezweek Charleroi uiteindelijk (1-2). Mehdi Bayat gaf achteraf zeer geërgerd zijn mening in de mixed zone.

"Ik ben trots op dit team. Ze vechten om te winnen, zelfs met tien, zelfs als ze verliezen. Vanavond is dat het geval, maar na een groot onrecht. Dat moet gezegd worden", begon hij na de wedstrijd in onze microfoon.

"We zijn onderbelicht, onze beelden worden niet genoeg getoond. Maar bepaalde waarheden moeten naar buiten gebracht worden. Want met elf tegen elf was er geen wedstrijd. Charleroi was dominant, toonde zeer aangenaam voetbal. Helaas zijn er beslissingen die de wedstrijd doen kantelen. En daar hou ik niet van. Het is niet eerlijk, het is frustrerend," legt Bayat uit.

De VAR in het middelpunt van de discussie

"Net voor die rode kaart die er voor mij geen is - Ousou raakt de bal - is er een handsbal in het strafschopgebied van Zulte Waregem. Het is overduidelijk. Stop met zeveren. Ik, op mijn kleine telefoon, zie het duidelijk. Dus ik veronderstel dat de VAR het nog groter heeft gezien. En toch doet hij niets. Niet alleen krijgen we die strafschop niet, even later staan we met tien. Elke week zijn er soortgelijke verhalen, en niet alleen bij ons. Dit moet stoppen,"

"Ik ben niet de voorzitter die elke week huilt over de arbitrage. Maar nu is de maat vol, bepaalde waarheden moeten verteld worden. In mijn sector, als je dingen goed doet, verdien je een beloning. Maar als dat niet het geval is, kan je gestraft worden. Begin eens met goed te zijn voordat je om geld vraagt, voordat je begint te klagen dat je slecht betaald wordt", haalt Bayat uit naar de arbitrage.

"Ik ben voor de VAR, maar hij moet correct gebruikt worden. Ja, het helpt om bepaalde gevallen te verbeteren, maar als de mens die erachter zit de zaken niet correct analyseert, heeft het geen zin. We kunnen wel zeggen dat het meer situaties corrigeert dan dat het problemen creëert, maar toch moeten we alarm slaan. Dit kan niet meer. We moeten ons hiervan bewust worden. Voor het welzijn van het Belgische voetbal."

