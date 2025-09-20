🎥 Belangrijke scheidsrechterlijke beslissing van Michiel Allaerts geeft Charleroi - Essevee andere wending: geef uw oordeel

Charleroi - Zulte Waregem is een wedstrijd geworden waarin een scheidsrechterlijke beslissing de partij een andere wending gaf. Het is het dus waard om dit van dichtbij onder de loep te nemen.

Charleroi was met een vroeg doelpunt van Patrick Pflücke op voorsprong gekomen en leek zo op weg om over STVV naar de tweede plaats te springen. De vreugde was echter al snel minder aan Henegouwse kant. Na balverlies bij de thuisploeg kon Ementa alleen naar doel. Ousou greep aan de noodrem en werkte de Essevee-speler neer.

Michiel Allaerts aarzelde niet en haalde de rode kaart uit zijn achterzak. De gevolgen waren niet min: Charleroi moest nog een uur met een man minder spelen. Zulte Waregem maakte na ruim een uur spelen gelijk en pakte in extremis zelfs nog de volle buit. We kunnen dus zeker besluiten dat de uitsluiting van Ousou een belangrijke impact had.



Herhaling is duidelijk bij rood voor Charleroi-speler

De vraag is dan: was dit een terechte beslissing van de scheidsrechters of niet? Bij hun eerste indruk waren de Franstalige DAZN-commentators daar helemaal niet van overtuigd. Bij het bekijken van de herhaling waren ze het echter wel volmondig met Allaerts eens. Er kan in elk geval niet betwist worden dat Ementa neergetackeld werd.

🖥️ | De VAR grijpt niet in na de vroege rode kaart van Aiham Ousou. 🟥🚿 #CHAZWA



Het enige argument dat Charleroi kan maken, is dat er naast Ementa nog een verdediger van de Carolo's in de buurt was in de persoon van Keita. Die liep echter al vlak achter Ementa. Ousou was dus wel degelijk de laatste man. Iedereen weet dat bij een overtreding vanuit die positie de rode kaart dreigt, omdat een grote kans wordt weggenomen.

Geen correctie van de VAR

Michiel Allaerts lijkt het dus wel bij het juiste eind te hebben, maar laat gerust uw mening achter in de reacties. Hij werd in elk geval niet gecorrigeerd door de VAR. Een andere kijk op de zaak is altijd mogelijk. Desondanks lijkt Charleroi niet heel veel te kunnen inbrengen tegen de genomen beslissing.