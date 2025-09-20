Na de kritiek op zijn spelers vooraf heeft Ivan Leko dit te zeggen na match tegen Dender

KAA Gent nam al bij al vrij makkelijk de maat van Dender. Het won in eigen huis met 3-0 en mag zo stilaan opnieuw naar de top van het klassement gaan kijken. Met een 6 op 6 moet Ivan Leko ook tevreden zijn, toch?

Voor de wedstrijd tegen Dender had Ivan Leko nog duidelijke kriitek geuit op de trainingsweek van zijn troepen. Hij vond dat de focus er te weinig was na de overwinning tegen Antwerp.

Ivan Leko zeer blij met overwinning van KAA Gent tegen Dender

De 3-0 tegen Dender zal dan ook deugd gedaan hebben aan de Gentse troepen, die zo toch stilaan naar boven mogen gaan kijken in het klassement - zeker met nog een inhaalwedstrijd tegen Anderlecht in het verschiet dinsdag.



"Ik ben heel blij met deze overwinning. Het was een uitdaging om na een grote overwinning tegen Antwerp met tien man te zien hoe nederig we konden zijn", aldus Ivan Leko na de wedstrijd op de persconferentie in de Planet Group Arena.

Discipline en focus van belang

"Hoeveel discipline we konden opbrengen, hoeveel focus we konden opbrengen, ... We hadden de controle over de wedstrijd en we wisten dat Dender een goede ploeg is en meer punten verdienen dan de twee die ze er hebben."

"We zitten in het begin van iets. We hebben tijd nodig om te bouwen, maar dit is een goede en ruime overwinning. Het was misschien niet heel mooi om te zien, maar wel héél solide en ik vind het echt heel goed."