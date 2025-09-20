Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen"

Als er ergens kopzorgen opduiken, komen de meer ervaren spelers aan het woord. Siebe Schrijvers vervult die rol bij OH Leuven.

De 29-jarige speler tracht te verklaren hoe OHL thuis kon verliezen van La Louvière. Cruciaal is volgens hem dat het in de eerste helft van 1-0 naar 1-2 gaat. "We komen achter tegen een ploeg die vanuit een laag blok zijn favoriete spel kan spelen. Dan wordt het moeilijk. Het was moeilijk om de ruimtes te vinden of tussen de lijnen te spelen. Het tempo moeten we veel hoger leggen.'

Schrijvers is niet te beroerd om zijn ploegmaats op te roepen om meer lef te tonen. "We moeten ook van achteruit linies proberen breken en niet enkel in de breedte spelen. Dat is goed om controle over de match te krijgen, maar ik denk toch dat er af en toe wat risico genomen mag worden. Niet alleen door de verdedigers, maar door heel de ploeg."



Lees ook... La Louvière bewijst dat stunt tegen Club Brugge geen toeval was en OHL en David Hubert moeten zich zorgen maken

OHL-spelers zich bewust van matige prestatie

De manier waarop OHL een 7 op 21 neerzet, zal wel even voor een somber gemoed zorgen. "Natuurlijk is het heel vervelend als je zo'n prestatie levert. Ik denk dat iedereen dat wel beseft. Ik zie niemand lachen in de kleedkamer. Dit zal morgen nog wel in de hoofden zitten. We moeten gewoon reageren en de hoofden niet laten hangen."

Van vrees om te degraderen of om onderaan te blijven hangen, wil Schrijvers niet weten. "Als je nu al begint te denken aan een doemscenario, dan ga je daar ook naar voetballen. Dat zou het stomste zijn wat we kunnen doen." Er zijn nog altijd maar acht speeldagen achter de rug. OHL heeft dus nog tijd genoeg om zich te herpakken.

Schrijvers wil weer sterke thuisreputatie

Schrijvers is het er wel mee eens dat het fijn zou zijn als er aan Den Dreef de nodige punten gepakt kunnen worden. "Vorig seizoen verloren we thuis één keer in de reguliere competitie, nu zitten we al aan twee thuisnederlagen. We moeten van ons stadion weer een front maken waar andere ploegen punten kunnen pakken."