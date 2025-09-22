Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Union blijft maar door de competitie razen. Het won op zondag op het veld van Racing Genk en staat met 20 op 24 te pronken aan kop van het Jupiler Pro League-klassement. Ook analist Marc Degryse is onder de indruk.

Met een doelpunt van Rob Schoofs in de toegevoegde tijd behaalde Union een felbevochten zege op het veld van Racing Genk. Union pakt zijn zesde zege van het seizoen en heeft nog steeds niet verloren in de Jupiler Pro League.

Ook analist Marc Degryse is onder de indruk van de prestaties van de landskampioen. "Dat Union die wedstrijd toch nog over de streep trekt, is te danken aan hun mentale en fysieke sterkte, hun wedstrijdmentaliteit", zegt hij in Het Laatste Nieuws.



Kwaliteit blijft belangrijk

Volgens Degryse kan je uren palaveren over tactieken en spelsystemen, maar soms draait het ook om kwaliteit: "Ik ben van mening dat systemen geen wedstrijden winnen. Er spelen andere factoren een grote rol, zoals individuele fouten in defensief opzicht."

De sleutel tot succes op zondag was volgens Degryse duidelijk: "Een onderdeel van het DNA van Union is net die grinta gedurende negentig minuten in hun defensieve omschakeling. Je mag nog zulke goede voetballers hebben, als je zonder bal geen mentale en fysieke verbetenheid kunt opbrengen, dan zul je het altijd afleggen tegen ploegen als Union", legt hij uit.

Terwijl Union opnieuw victorie mocht kraaien, likt Racing Genk zijn wonden. De Limburgers staan op de veertiende plaats met enkel OHL en Dender nog onder hen. Ze zullen niet meteen vol vertrouwen afzakken naar Glasgow, waar ze donderdag de Rangers partij geven in de eerste wedstrijd van de Europa League.