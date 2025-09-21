Reactie Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

Jelle Heyman vanuit Cegeka Arena
0 reacties
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk
Foto: © photonews

Enkele dagen na de knappe overwinning in en tegen PSV in de Champions League troeft Union ook Racing Genk af in het eigen stadion. Al ging dat niet van een leien dakje.

Union betere eerste helft, Genk betere tweede

Na een vroege voorsprong leek Union de wedstrijd helemaal dood te doen in de eerste helft maar de thuisploeg knokte zich opnieuw in de wedstrijd. Na een afgekeurd doelpunt van Oh ging Union dankzij Rob Schoofs toch met de overwinning aan de haal.

"Het was een goede voetbalwedstrijd", opent Union-trainer Pocognoli op de persconferentie. "In de eerste helft waren wij de beste ploeg en de meest stabiele, al lukte het ons niet om een tweede treffer te zoeken. We waren te laks in de omschakelmomenten wanneer we de betere ploeg waren. In de tweede helft was Genk heel goed."

Lees ook... Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Fysiek moeilijkheden

"Maar," vervolgt Pocognoli meteen "het is niet meer dan normaal dat we na het zware duel in PSV niet dezelfde fysieke capaciteiten voor de dag kunnen brengen in Genk voor de volledige wedstrijd. De invallers hebben hun job gedaan om het verschil te maken in de tweede helft", aldus de trainer van Union.

En daar schuilt meteen een groot gevaar voor Union want het is nog maar de eerste keer dat de Brusselse landskampioen een midweekwedstrijd in de Champions League moet afwerken en er zijn er nog zeven te gaan...

Spelers zaten erdoor

"Het is een kwaliteit van deze ploeg om te kunnen afzien. Maar de indicaties waren duidelijk", vindt Pocognoli. "Normaliter zou Khalaili altijd bij Ito gestaan hebben bij het tegendoelpunt. En ook Rasmussen zat er na een sterke wedstrijd in Eindhoven door, net als Niang."

En dus windt hij er geen doekjes om: "We voelen de inspanningen van afgelopen week, het is de eerste keer dat we dit meemaken met Champions League-voetbal. We zijn gaan winnen in Dender, onderschat die verplaatsing niet, en nu moesten we naar Genk. Het puntenaantal is er niet bij hen maar Genk is gewoon een heel goede ploeg. We mogen de focus niet verliezen", besluit hij.

0 reacties
