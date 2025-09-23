Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Union SG pakte in extremis de zege bij Racing Genk dankzij een laat doelpunt van Rob Schoofs. Volgens Peter Vandenbempt toonde Union daarmee opnieuw zijn vermogen om af te zien én toe te slaan.

Union SG won afgelopen weekend in extremis van Racing Genk. De Brusselaars mochten Rob Schoofs bedanken die in de blessuretijd nog het winnende doelpunt scoorde (1-2). Toch had de leider veel moeite in Limburg.

"Voor Union was het niet zo simpel tegen Genk", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Geen enkele ploeg heeft Union al zoveel pijn kunnen doen als Genk in die tweede helft. Dat zal wel een beetje te maken gehad hebben met de vermoeidheid bij Union, maar het is een ploeg die kan afzien."



Lees ook... Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

"Zoals coach Sebastien Pocognoli aangaf, is kunnen afzien ook een kwaliteit en dan nog toeslaan is dat ook, want het doelpunt van Rob Schoofs viel laat, maar kwam niet uit de lucht vallen", analyseert de commentator.

Genk kan zijn moeilijke momenten niet managen, Union SG wel

Hij merkt overigens nog een groot verschil op tussen beide ploegen. Genk had zijn momenten en maakte meer aanspraak op de drie punten, zeker op basis van de tweede helft.

"Nadat ze overleefd hadden met een paar frisse jongens, waren ze een paar keer gevaarlijk en Genk is een ploeg die zijn moeilijke momenten niet kan managen. Dat is een cruciaal verschil", besluit Vandenbempt.