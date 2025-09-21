Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

KRC Genk beleefde zondag opnieuw een pijnlijke namiddag in eigen huis. Na de nederlaag tegen Charleroi eerder deze week, moest het nu ook de duimen leggen tegen landskampioen Union SG. In de absolute slotminuten slikten de Limburgers nog een tweede tegendoelpunt: 1-2.

Nochtans had de thuisploeg na een vroege achterstand knap gereageerd. Promise David bracht Union al na tien minuten op voorsprong, maar gaandeweg kwam Genk beter in de wedstrijd. Junya Ito zorgde na de pauze verdiend voor de gelijkmaker, waardoor de hoop in de Cegeka Arena weer opleefde.

Op een kwartier van het einde leek de partij helemaal te kantelen. Union-doelman Kjell Scherpen leek een bal onvoldoende te klemmen en in de herneming werkte Oh het leer binnen. Het stadion ontplofte, maar de VAR greep meteen in.



Eén hand op de bal van de doelman volstaat om de goal af te keuren

De beelden toonden hoe Scherpen bij de fase nog met zijn hand op de bal lag toen Oh binnentrapte. Volgens de spelregels geldt dit als controle van de doelman. Zodra een keeper met één of beide handen de bal tegen de grond, of zelfs enkel tegen zichzelf, kan klemmen of vasthouden, mag een aanvaller niet meer tussenbeide komen.

Daarom werd het doelpunt afgekeurd, ondanks dat Scherpen de bal niet volledig onder controle leek te hebben. Het volstaat dat een deel van de hand contact houdt met de bal en de grond om van bezit te spreken. Voor Oh en Genk een zure beslissing, maar reglementair correct.

De Limburgers zagen zo een mogelijke overwinning in rook opgaan. Integendeel: in de slotfase sloeg Union nog toe via Rob Schoofs, die zijn eerste treffer voor de Brusselaars maakte. Voor Genk betekent het een tweede thuisnederlaag op rij en opnieuw een dreun in een al moeizame seizoensstart.