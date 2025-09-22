Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

KRC Genk staat onder steeds grotere druk. Door een 8 op 24 komt ook de positie van Thorsten Fink stilaan onder druk te staan. Nochtans speelden de Limburgers tegen Union SG zeker geen slechte wedstrijd, integendeel.

De tweede helft van KRC Genk tegen Union SG was goed te noemen. Heel goed zelfs, al kon Union SG wel volhouden en uiteindelijk viel de winning goal ook weer niet uit de lucht.

8 op 24 is een dieptepunt voor Genk

Maar de cijfers zijn wat ze zijn: de 8 op 24 is een dieptepunt voor Genk en dus is de vraag wat er de komende dagen of weken zal gaan gebeuren of moeten gebeuren.



Met een duel in Europa tegen de Glasgow Rangers, een derby tegen STVV en een Europese match tegen Ferencvaros op komst komt er een heel belangrijke tiendaagse aan.

Slot op de deur krijgen is belangrijk voor Genk

"Ik denk dat iedereen Genk vooraf bij de kandidaten voor de hoofdprijs had gezet en nu staan ze op twee na laatste met al twaalf punten achterstand op Union SG. Dan zit er al veel spanning op, dat is duidelijk ook al speelden ze goed tegen Union."

"Het heeft nu al veel te lang een probleem om een resultaat neer te zetten. Er is een zekere naïviteit defensief, veel individuele fouten, ... En in topwedstrijden alweer verloren van Club Brugge en Union. De coach moet heel dringend het slot op de deur krijgen achterin", klinkt het in Vandenbempt.