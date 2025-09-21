Reactie Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Drie weken na zijn aankomst bij landskampioen Union is Rob Schoofs meteen beslissend. Met zijn doelpunt in de 94e minuut (blijft pijnlijk voor Genk-fans) besliste hij het duel in en tegen RC Genk.

Speeltijd

“Na een Champions League-week hier winnen en zelf beslissend zijn, dat is het mooiste gevoel dat je kan hebben. Dit is heel belangrijk voor de ploeg,” reageerde de middenvelder meteen na affluiten in de mixed zone.

Schoofs sloot zich pas drie weken geleden bij Union aan en moest het telkens doen als invaller maar voelt zich al goed ingeburgerd. “We hebben de voorbije weken al mooie dingen laten zien. Nu zelf invallen en scoren is fantastisch. Hopelijk kan ik stilaan meer spelen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel komt.”

Lees ook... Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Dat het geen eenvoudige wedstrijd was, is eenvoudig te verklaren volgens Schoofs. "Eerder deze week moesten we vol aan de bak in de Champions League en dan enkele dagen later naar Genk. Een ploeg die moest winnen door de opgebouwde druk na de resultaten van de afgelopen weken."

Overleven

Want na de gelijkmaker van RC Genk leek het er even op dat de Limburgers op en over Union zouden gaan, maar dat lieten Schoofs en co dan toch niet gebeuren. "Een punt zou ook geen slechte zaak geweest zijn", geeft de middenvelder toe. "Maar we zijn Union en willen elke wedstrijd winnen."

"Fysiek werd het wel lastiger in de tweede helft", gaf hij toe. "Dan is het aan de invallers om zich te bewijzen, mezelf incluis. Het was even overleven maar de frisse energie van de invallers heeft ons over dat punt gebracht. Winnen doe je samen en dat hebben we vandaag getoond. Nu moeten we zo lang mogelijk dat momentum vasthouden", glundert hij.

 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG
Rob Schoofs

Meer nieuws

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
6
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit" Reactie

Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

21:50
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag" Reactie

Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

21:10
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

22:00
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

17:58
Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

18:00
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

16:30
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

14:30
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

20:50
OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

19:15
Anderlecht grijpt de macht in Super League met zesklapper tegen Genk

Anderlecht grijpt de macht in Super League met zesklapper tegen Genk

15:15
LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

11:00
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0 fierce fierce over Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling fierce fierce over Club Brugge - STVV: 2-0 fierce fierce over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover bink bink over Westerlo - Standard: 0-2 PhP PhP over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" PhP PhP over Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring Dirk1897 Dirk1897 over Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved