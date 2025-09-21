Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

Drie weken na zijn aankomst bij landskampioen Union is Rob Schoofs meteen beslissend. Met zijn doelpunt in de 94e minuut (blijft pijnlijk voor Genk-fans) besliste hij het duel in en tegen RC Genk.

Speeltijd

“Na een Champions League-week hier winnen en zelf beslissend zijn, dat is het mooiste gevoel dat je kan hebben. Dit is heel belangrijk voor de ploeg,” reageerde de middenvelder meteen na affluiten in de mixed zone.

Schoofs sloot zich pas drie weken geleden bij Union aan en moest het telkens doen als invaller maar voelt zich al goed ingeburgerd. “We hebben de voorbije weken al mooie dingen laten zien. Nu zelf invallen en scoren is fantastisch. Hopelijk kan ik stilaan meer spelen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel komt.”



Dat het geen eenvoudige wedstrijd was, is eenvoudig te verklaren volgens Schoofs. "Eerder deze week moesten we vol aan de bak in de Champions League en dan enkele dagen later naar Genk. Een ploeg die moest winnen door de opgebouwde druk na de resultaten van de afgelopen weken."Overleven

Want na de gelijkmaker van RC Genk leek het er even op dat de Limburgers op en over Union zouden gaan, maar dat lieten Schoofs en co dan toch niet gebeuren. "Een punt zou ook geen slechte zaak geweest zijn", geeft de middenvelder toe. "Maar we zijn Union en willen elke wedstrijd winnen."

"Fysiek werd het wel lastiger in de tweede helft", gaf hij toe. "Dan is het aan de invallers om zich te bewijzen, mezelf incluis. Het was even overleven maar de frisse energie van de invallers heeft ons over dat punt gebracht. Winnen doe je samen en dat hebben we vandaag getoond. Nu moeten we zo lang mogelijk dat momentum vasthouden", glundert hij.