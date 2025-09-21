Reactie KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"
KV Mechelen mag één van zijn 'unsung heroes' bedanken. Het is toch wel verrassend hoeveel speelminuten Mory Konaté al verzameld heeft dit seizoen en nu wordt de Guineeër ook echt bepalend.

KV Mechelen heeft geen makkelijke avond achter de rug. "Bij Cercle slaagden ze er in ons te doen spelen op de manier dat zij het wilden. Zo werd het moeilijk voor ons. In de tweede helft waren we wat beter aan de bal en creëerden we ook enkele kansen. We zijn teleurgesteld dat we geen kloofje kunnen slaan. Soms ga je voor de drie punten en moet je tevreden zijn met één punt."

De van middenvelder tot verdediger omgevormde voetballer had een belangrijke rol. "Net als tegen Standard kwamen er veel voorzetten en moesten we het opnemen tegen grote jongens. Ik speel wel liever tegen dat type spelers, want ik heb het gevoel dat ik meer moet lopen als verdediger dan in het middenveld", lacht Konaté.

Lees ook... KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

Cruciale tussenkomst van Konaté

In de slotfase ontpopte hij zich zelfs helemaal tot de redder van Malinwa. Na de voorzet van Diop hadden ze bij Cercle de 0-1 maar voor het binnenlopen, ware het niet dat Konaté met zijn lang been in extremis nog in hoekschop werkte. "Ja, zonder mijn tussenkomst was het zeker een doelpunt geweest", zei de speler die even twijfelachtig was.

"Voor de match had ik wat last aan mijn hamstrings. Ik vreesde even dat ik niet kon spelen, maar soms zet dat je ook op scherp om tot het einde alles te geven", legt Konaté uit. Wie had gedacht dat de 31-jarige Afrikaan nog zo belangrijk zou zijn voor KVM? Hij heeft een lange periode meegemaakt waarin hij amper op speelkansen mocht hopen.

KV Mechelen-speler houdt met alles rekening

"Toen ik na de Africa Cup van 2023 terugkwam, deed Mukau het goed op mijn positie. De trainer gaat dan zijn ploeg niet veranderen. Op dat vlak liep ik wat achter de feiten aan. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Er kan plots een positie vrijkomen. Soms heeft een coach graag dat je mee de opbouw doet van achteruit en soms ben je nodig op het middenveld", is zijn verklaring.

