KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

KV Mechelen en Cercle Brugge konden zondagavond geen afstand nemen van elkaar. Malinwa vond maar moeilijk antwoorden op de organisatie die Cercle had neergezet. Dat legde Myron Van Brederode uit na de partij.

Het was geen groots spektakel tussen KV Mechelen en Cercle Brugge. De bezoekers stonden goed georganiseerd en de thuisploeg had de grootste moeite om tot grote mogelijkheden te komen.

Dat zag ook Myron Van Brederode. De Nederlandse flankaanvaller gaf na de wedstrijd zijn analyse voor de microfoon van Sporza: “We hadden het de hele wedstrijd lastig tegen dit Cercle Brugge.”



Lees ook... Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Beetje bij beetje werd KV Mechelen wel sterker volgens Van Brederode, die zelf twintig minuten voor tijd mocht invallen: "Op het einde komen we dan beter in de wedstrijd omdat zij moe worden en dan komen er ruimtes.”

Over zijn invalbeurt was de jonge invalbeurt niet geheel ontevreden: "Het is jammer dat ik de wedstrijd niet kan doen kantelen met een goal of een assist, maar ik kan wel tevreden zijn over mijn invalbeurt.”

KV Mechelen ziet door het gelijkspel dat Club Brugge over hen is gesprongen in het klassement. De Kakkers staan nu vierde en moeten volgende week vol aan de bak om die positie te verdedigen. Dan trekken ze naar Charleroi, dat vijfde staat met slechts één punt minder.