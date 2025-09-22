Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle Brugge behaalde zondagavond een punt op het veld van KV Mechelen. Achteraf hebben verschillende supporters van de vereniging zich misdragen tegenover de aanhang van de thuisploeg.

Met een punt op het veld van KV Mechelen zullen ze bij Cercle Brugge niet ontevreden zijn. Toch is het niet allemaal peis en vree geweest zondagavond. Zo zou een deel van de meegereisde supporters zich hebben misdragen.

Spuwen op KV-supporters

"Na de wedstrijd, tijdens de escorte naar het station, vonden enkelen onder hen het nodig om Mechelse supporters te provoceren. Dat deden ze vooral verbaal en door te spuwen naar ouders die met hun kinderen huiswaarts keerden", wordt Dirk Van den Sande van politiezone Rivierenland geciteerd door Het Laatste Nieuws.



Gedrag dat absoluut niet door de beugel kan en daar bleef het ook niet bij. "Er werd ook vuurwerk ontstoken. Wanneer zij daarbovenop het voorziene parcours verlieten en de escorte doorbraken, is het tot een conflict met de politie gekomen."

Bij die confrontatie gebruikte de politie pepperspray en de wapenstok. Enkele supporters van Cercle zijn licht gewond geraakt. Een tweetal is naar het ziekenhuis gebracht. “De beelden van de incidenten zullen geanalyseerd worden en processen-verbaal opgesteld”, sluit de politie af.

Niet bepaald reclame voor de Cercle-aanhang. Dit verhaal zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Op sportief vlak speelt Cercle zijn volgende wedstrijd thuis. Dat zal komende zondag tegen KAA Gent zijn, een ploeg in vorm.