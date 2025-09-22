Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Het is een moeilijke periode voor doelman Warleson bij Cercle Brugge. Sinds de komst van coach Onur Cinel in juni ligt er een nieuwe speelvisie op tafel, waarin de nadruk niet langer alleen op pressing ligt, maar ook op verzorgd balbezit en passing.

Voor Warleson, die bekendstaat om zijn snelle reflexen maar minder uitblinkt in het betere voetenwerk, heeft die verandering grote gevolgen. Maxime Delanghe past beter in het nieuwe plaatje, waardoor Warleson niet meer in het stuk voorkomt.

Het nieuws dat hij vervangen zou worden, sloeg in als een bom en had een zichtbaar emotionele impact op de doelman. De mentale tol wordt duidelijk. Er wordt gezegd dat de glimlach ook op training van zijn gezicht is verdwenen.



Warleson zit diep

Er was sprake van een mogelijke transfer. Namen zoals Dender en Antwerp circuleerden, maar concrete gesprekken kwamen nooit tot stand. Ook een vertrek naar Turkije werd kort besproken, maar familieredenen maken die optie moeilijk uitvoerbaar.

De situatie bij Cercle heeft zijn sporen nagelaten. Na de wedstrijd tegen Charleroi verliet Warleson het stadion binnen een kwartier, zijn hoodie diep over het hoofd getrokken, duidelijk aangedaan door de recente gebeurtenissen.

Voor Cercle Brugge is het nu een kwestie van hoe ze Warleson kunnen ondersteunen of een oplossing kunnen vinden voor de doelman. Zijn talent staat buiten kijf, maar de situatie weegt zwaar op zijn gemoed.