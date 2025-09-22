Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Anderlecht en Antwerp leverden op zaterdagavond een flauwe prestatie af. Vooral de thuisploeg werd hiervoor op de korrel genomen. Ook Marc Degryse spaart de Brusselse recordkampioen niet.

Een 0-0 was zelden zo'n terechte uitslag. Anderlecht en Antwerp speelden zaterdagavond een wedstrijd waarin één van de weinige hoogtepunten de veldbestorming door een kat was. Qua kansen was het een erg mager beestje.

Dat vond ook Marc Degryse. De analist laat in Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen over die wedstrijd: "We zagen waarom Anderlecht en Antwerp best geen Europees voetbal spelen. Hoe verschrikkelijk was dat, zeg."



Renard moet oppassen

Moet Besnik Hasi stilaan voor zijn job vrezen? Volgens Degryse is het iemand anders die nerveus mag beginnen worden: "De volgende bij Paars-Wit om in het oog van de storm te komen, lijkt me eerder Olivier Renard dan Besnik Hasi. Hoeveel spelers heeft Renard nu gehaald die Anderlecht beter maakt? Geen enkele."

Tijdens de voorbije transferperiode heeft Anderlecht toch heel wat centen uitgegeven. Denk maar aan namen zoals Llansana, Saliba, Cvetkovic, Hatenboer en ga zo maar door. Bertaccini en Camara liggen in de lappenmand dus dat is (voorlopig) een andere zaak.

Degryse wou ook nog iets kwijt over de plannen van hoofdaandeelhouder Marc Coucke: "Hij kondigt binnenkort een nieuwe structuur aan, maar het is verdorie geen cadeau om nu naar Anderlecht te gaan.”