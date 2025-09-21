Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Olivier Renard en Tim Borguet moesten het half september gaan uitleggen bij het Fan Council. Daarbij werden een aantal pertinente vragen gesteld over onder meer de transfermercato en de keuzes van Besnik Hasi.

Er waren de voorbije weken en maanden veel kritische noten op het beleid van RSC Anderlecht, maar volgens RSC Anderlecht is dat niet helemaal terecht. Dat blijkt uit het verslag van de meeting met het Fan Council.

Perceptie rond Anderlecht negatief, maar …

“De perceptie rond de ploeg en de mercato is soms negatief, door de uitschakeling in Häcken. En er is geen enkel excuus dat we met deze kern ons niet Europees geplaatst hebben. Maar we hebben de lijn van de mercato wel consequent gevolgd”, klinkt het bij Renard en Borguet.



“We zijn niet euforisch over hoe alles verlopen is. We beseffen de impact van Häcken op alles - voor de fans, maar ook sportief en financieel op de club. We gaan dat nog lang meeslepen.” Anderlecht had verder kunnen staan, maar ziet ook de evolutie en de progressie van de ploeg.

Zet Besnik Hasi genoeg in op de jeugd bij RSC Anderlecht?

Rest de vraag: zet Hasi genoeg in op de jeugd? Sommige van zijn keuzes roepen vragen op bij de supporters. “Er zijn een aantal noodgedwongen keuzes geweest, zoals Vroninks te vroeg brengen omdat Sardella, Maamar en Camara niet beschikbaar waren.”

“Maar Hasi beschermt de jonge spelers en is een coach die de jongeren beter maakt. Hij heeft ook veel goede keuzes gemaakt. Zoals Ndiaye brengen voor Huerta (die al geel had) toen we met tien vallen tegen Genk. Hij wordt ook goed omringd door Biglia, Taravel, Proto, Still & co.”