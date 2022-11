Veel inzet, weinig goed voetbal: Antwerp en Anderlecht - beide aanvallend onmondig - delen de punten

Antwerp tegen Anderlecht had deel II moeten worden van Super Sunday, ondanks het verschil in de stand. Maar dat viel zwaar tegen. Veel doelkansen waren er niet. Antwerp drukte het meest, maar maakte vaak de verkeerde keuzes. Doelpunten vielen er niet.

Robin Veldman had Wesley Hoedt naast de kern gezet en kreeg tijdens de opwarming het nieuws dat Jan Vertonghen uitgevallen was. Debast en Delcroix dus in het centrum en N'Diaye op links. En wie de eerste vijf minuten heeft gezien moet gedacht hebben dat Antwerp hen met huid en haar ging verslinden. The Great Old zette hoog druk en liet Anderlecht zelfs niet over de middenlijn komen.

Zonder peper of zout

Maar lang duurde dat allemaal niet. Anderlecht herstelde het evenwicht en het werd grotendeels zo'n partij die op het middenveld werd gespeeld. Van echte kansen was er eigenlijk geen sprake. Twee keer bijna, maar toen ging de vlag de hoogte in.

© photonews

Anderlecht combineerde wel degelijk. Met Théo Leoni op het middenveld ging de bal van voet tot voet. Amuzu speelde als tweede spits, maar was net als Silva quasi onbereikbaar. Antwerp probeerde het met Janssen als aanspeelpunt, maar die zat in de zak van Debast. Er zat veel te weinig tempo in de match om aangenaam te zijn.

Druk van Antwerp

In de tweede helft kwam Antwerp weer heel gemotiveerd uit de kleedkamer en het leek een kwestie van tijd voor de 1-0 zou vallen. Maar het zat zo potdicht en de keuzes waren zo slecht, dat Van Crombrugge zelfs geen reddingen moest verrichten. Veldman haalde na een dik uur Leoni, Diawara en... Silva naar de kant. En daar kon die laatste niet mee lachen. Hij trapte tegen een apparaat van de technische staf en ging zich monkend zetten. Al had hij daar niet veel reden toe. Ook de Portugees blonk uit in slechte passes.

Deze keer ging de storm wel niet liggen. Antwerp bleef proberen en Van Crombrugge redde een schot van de ingevallen Valencia. In de herneming schoot Bataille van heel dichtbij te zwak in. Anderlecht claimde dan weer een penalty op Amuzu, maar kreeg die niet. Antwerp kreeg de prijs voor de strijdlust, maar daar kopen ze verder niets meer. Met de puntendeling schieten ze beide weinig op. Genk loopt verder uit op Antwerp, Anderlecht ziet de topploegen steeds verder weglopen.