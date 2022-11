De Bleeckere geeft Anderlecht gelijk: "Tussenkomst van de VAR én een strafschop was correct geweest"

Had RSC Anderlecht gisteren een strafschop moeten krijgen in het scoreloos gelijkspel bij Antwerp FC? De paars-witte familie is alvast overtuigd. Maar ook Frank De Bleeckere is die mening toegedaan.

Francis Amuzu werd in de zestienmeter tegen de grond gewerkt door Jelle Bataille, maar de bal ging niet op de stip. Het gezicht van de paars-witte flankaanvaller sprak boekdelen. “Er is een duw”, oordeelt ook Frank De Bleeckere bij monde van het Referee Department bij Eleven Sports. “De scheidsrechter floot niet en ook de VAR kwam niet tussen.” ⏮ | "Het Referee Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop." - Frank De Bleeckere beoordeelt de strafschopfase in #ANTAND. 👀 pic.twitter.com/MzEj1TqxB1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2022 En dat was een foute beslissing. “Het Referee Department verwacht voor deze fase een tussenkomst van de VAR en een strafschop voor Anderlecht.”