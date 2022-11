Trebel wist het beter dan chirurg en medische staf: "Voor het WK spelen was mijn doel, de dokter wou nog wachten"

Als Adrien Trebel iets in zijn hoofd heeft, dan gaat hij er helemaal voor. De Fransman wou er terug staan voor het WK begon, ondanks dat iedereen hem zei dat het waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn.

Drie competitiewedstrijden, drie Europese wedstrijden en een prominente rol bij Anderlecht en toen... pech: Adrien Trebel (31), die eindelijk verlost leek van zijn steeds terugkerende blessures, viel tijdens een duel tegen de Young Boys slecht en kwetste zich zwaar aan de schouder Hij werd aangekondigd terug te zijn in 2023 of in ieder geval na het WK, maar de Fransman staat er begin november al weer.

"De chirurg (Geert Declercq, nvdr.), die me heel goed kent, vertelde me dat hij wist dat ik zou proberen om eerder terug te komen. Hij zei geen ja of nee, maar vertelde me dat ik mijn lichaam beter kende dan wie dan ook. Hij had liever twee weken gewacht", legde Trebel uit. "Maar een week geleden vertelde ik de staf dat ik me goed voelde en 100% klaar om met de groep verder te gaan. Er is het chirurgische deel, maar daarnaast is er mijn lichaam en mijn hoofd en waar ik klaar voor ben."

En we zagen meteen de "echte" Trebel, die niet aarzelde om het duel aan te gaan. "Iedereen zegt dat het er bij mijn eerste tackle uitziet alsof ik mezelf pijn doe. Maar ik verzeker je: nee, het gaat goed met me (lacht). Ik heb echt geen ongemak meer. Voor het WK weer spelen, dat was mijn doel”, bekent de middenvelder. "In het begin vertelde de staf me dat het moeilijk zou worden. Ik hervatte de individuele training snel, maar bij dit soort blessures is het belangrijkste om het duel aan te durven gaan."

Antwerp, een zeer fysieke tegenstander, was een perfecte test was. "Ik had de datum gecheckt (glimlach). Ik zou niet zeggen dat ik een risico nam. Bij het duel in Bern zou volgens de chirurg iedereen gewond zijn geraakt, zelfs een man van 130 kilo. Ik heb mijn uitdaging gewonnen."